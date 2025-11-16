「超級吸票機」高嘉瑜若回鍋...綠議員剉咧等？何孟樺：受波及的才反應激烈

高嘉瑜表示，2026會在內湖南港重新出發，被認為是將回鍋選議員。圖為她日前怒控大全聯賣爛地瓜。翻攝高嘉瑜臉書



民進黨前立委高嘉瑜日前表態「不缺席2026」，傳是要重回台北內湖南港選議員。對此，藍議員稱高是超級吸票機，綠營小雞嚇得瑟瑟發抖。綠議員何孟樺引莊子的話說，高嘉瑜就是一條大魚，自然會掀起大浪，被波及的人，當然會反應激烈。

藍稱吸票機回鍋嚇壞綠小雞

高嘉瑜近日先是怒控大全聯賣爛地瓜，接著又指北市社會局重陽敬老禮金官網出現上海市，被認為是重返政起手式，她自己也說，不缺席2026，會從內湖南港出發，被指要投入該區議員選舉。

對此，台北市國民黨議員詹為元說，高嘉瑜是超級吸票機，現在綠營小雞瑟瑟發抖，當初何不全力輔選？同黨議員游淑慧也評論，若高嘉瑜回鍋選港湖，對綠營同區議員恐為「深水炸彈」，民進黨議員將「瑟瑟發抖」。

不過，當年在港湖選區拿下綠營第1高票的何孟樺昨（11/15）在臉書發文表示，假使高嘉瑜委員回鍋，會不會衝擊2026？她舉莊子的話說，「北冥有魚，其名為鯤；鯤之大，不知其幾千里也」。高嘉瑜就是這樣一條大魚，大魚游水，自然也會掀起大浪；被大浪波及的人，當然也就會反應激烈。所以，「高嘉瑜會不會衝擊2026，會衝擊誰的2026，相信這幾天大家都看得很明白。」

台北市議員何孟樺。資料照。翻攝自臉書

酸民眾黨不如幫藍助選

何孟樺再指，這幾天大家對民進黨台北市長的人選也非常關心。她認為，大家對民進黨候選人的期待高，顯然是因為對3年來施政無能的蔣市長滿意低，民心思變。既然如此，民進黨當然有義務提出強棒，來回應選民的期待，這也正是秘書長徐國勇與選對會努力的方向。

何孟樺直言，真心覺得，國民黨的同僚酸幾句也就算了，畢竟就算「蔣不聽」，也很難對同黨的市長「蔣幾句」，說不得自家人，只好說說別人家。倒是民眾黨的同僚也來湊熱鬧，是忘了貴黨人選也未定嗎？真不知道是要找林國成當候選人，還是要找陳昭姿當候選人，或是剛被爆料、黑粉滿滿的館長？如果民眾黨不提出台北市長人選的話，民眾黨的同僚們，何不現在就開始幫國民黨議員們助選呢？

港湖議員9缺1藍綠開搶

台北市議員第二選區（南港、內湖）應選9席，目前國民黨佔4席為游淑慧、李明賢、闕枚莎、吳世正，民進黨3席何孟樺、王孝維、李建昌，以及民眾黨1席陳宥丞。另有1席原為國民黨李彥秀，後選上立委而空缺，藍綠陣營都企圖搶這1席。傳出民進黨將提名4人參選，其中1位就是高嘉瑜。

