超級噁心！屏東妙齡女遭「陌生男針筒狂射」她流淚怕爆出現PTSD

社會中心／洪正達報導

蔡女的行車紀錄器拍到吳男尾隨拿起針筒噴灑不明液體。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）

屏東潮州鎮19日發生一起噁心的襲擊事件，當天早上8點多，25歲蔡姓女騎士行經一處路口等紅燈時，遭到後方不明男子噴灑未知液體，讓女騎士感到噁心、想吐，驚嚇到無法入睡，尤其前幾天北捷隨機殺人事件也讓她恐懼不斷加深，案發後騎在路上都深怕遭到襲擊，所幸案發當天下午警方就將該名男子逮捕，初步研判非腐蝕性液體。

據了解，被害女騎士在案發後由家人陪同向警方報案，但心情上依舊無法平復，且不時會有雙手顫抖、心悸、恐慌發生，後來也在網路上發文自述想法，表示自己原以為可以回到正常生活，但每每回想起當下的情境還是會流眼淚並感到害怕，騎車在路上也相當擔憂再次受害。

廣告 廣告

此外，受害女子也擔心，如果對方沒有被抓是否還會鎖定其他被害人？或是讓對方的報復心態加深？若不是污水是其他具有毒性或腐蝕性的液體會如何？再加上案發當晚的北捷攻擊事件讓她相當恐懼。

吳男被逮後，聲稱因工作壓力大才會拿針筒噴人。（圖／翻攝畫面）

潮州分局指出，警方於19日早上7點40分接獲報案，被害人蔡姓女子指出返家後發現身上疑似遭潑灑不明液體，經查閱其行車記錄器，發現於行經本轄潮州鎮榮祥路段時，疑遭後方機車騎士潑灑不明液體，於是在當日13時20分許至屏東分局萬丹所報案，經初步研判非侵蝕性液體，警方隨後循線將涉有重嫌的吳姓男子逮捕。

吳男被逮後供稱因工作壓力大，才將摻有菸屁股的廢水裝入針筒中，並在路上隨機挑選對象下手，但被害的蔡姓女子則相當不滿，表示吳男說法不合理，當下液體的味道相當刺鼻且感覺有糞水，但僅依社維法裁罰無法平息她內心的恐懼。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

拘提畫面曝光！冷嗆「張文我兄弟、高雄車站搞大事」轉文男子身分曝光

「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保

北捷攻擊案剛過！臺南耶誕演唱會今晚登場 警方「超高等級維安」曝光

台南記憶體廠大火「濃煙竄出伴隨爆炸聲」大批警消救援

