超級大使館剛批准！施凱爾啟程訪中 外交部：台英關係良好
即時中心／林韋慈報導
繼加拿大時隔8年再有總理受邀訪問中國後，英國首相施凱爾（Keir Starmer） 也將於今（27）日晚間啟程訪中。儘管中國外交部與先前加拿大總理卡尼（Mark Carney） 出訪時大張旗鼓不同，轉為低調，但仍引發各界高度關注。對此，我國外交部今日表示，將持續密切關注英中高層互動情形，並期盼在既有良好基礎上，持續深化台英雙邊合作關係。
卡尼日前訪問中國，並與中國國家領導人習近平會晤後發表聯合聲明，表態親中立場，氣得川普將加拿大從他創立的「和平理事會」除名。如今，施凱爾也將啟程訪中，同樣是時隔8年後，再度出現最高行政首長訪問中國。而外界關注焦點，施凱爾政府近日批准一項極具爭議的中國新使館興建案，同意中國在緊鄰倫敦金融城、且靠近大量敏感資料傳輸的光纖電纜區域興建「超級大使館」，引發外界憂心該地點恐成為「中國間諜活動基地」。
相較卡尼，中方對於施凱爾的來訪也顯得低調，截至施凱爾自倫敦出發前一天，中國外交部都未確認行程，僅回應「當前國際形勢動盪不安，中國和英國作為安理會常任理事國，加強交往合作，符合兩國和世界利益。至於具體訪問情形，將適時發布消息。」
對此，我國外交部發言人蕭光偉今日在例行記者會上表示，外交部將持續密切關注英國與中國高層互動發展。針對媒體關切台英關係的整體評估與後續走向，他指出，外界可清楚看到台英關係在去年已有多項重要進展與成果。
蕭光偉表示，英國曾多次表態支持台海和平與穩定，並持續派遣軍艦穿越台海，展現英國對維護台海及周邊水域安全、和平與穩定的重視；同時，台英在科技、經貿等領域的合作也不斷深化，英國目前是台灣在歐洲的第4大貿易夥伴，雙方在離岸風電、先進製造等領域展現出「強強合作」的優勢。
