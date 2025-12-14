超級央行周開跑！ 「這原因」估利率連七凍

央行總裁楊金龍。（圖／報系資料照）

美國聯準會12月決議再降息1碼，本周迎來全球性的「超級央行周」，我國央行18日將召開第四季理監事會。市場預期，雖然國內物價走勢平穩，但經濟成長動能延續，央行幾乎找不到降息理由，利率應維持不變，重貼現率等政策利率將「連七凍」。

本周包括歐洲央行（ECB）、英格蘭銀行（英國央行，BoE）、日本銀行（日本央行，BoJ）、台灣央行等主要經濟體將宣布最新利率決策。我國央行若第四季確定不調整利率，將延續重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持在2％、2.375％及4.25％的水準，創下「連七季凍息」紀錄。

央行總裁楊金龍先前指出，貨幣政策主要取決於三大因素：一是通膨與通膨預期，二是主要央行政策動向，三是全球金融情勢及台灣經濟發展。在今年第3季理監事會中，央行曾預估我國2025年經濟成長率為4.55%，2026年為2.68%；通膨方面，今年CPI與核心CPI分別為1.75%與1.67%，明年則為1.66%與1.64%。

而國內學者則認為，台灣今年經濟成長率可能在6％以上，明年可能維持在3％，央行暫無降息理由，對於降息態度仍呈現觀望，不會太快做出降息決定。

專家認為，銀行放款不動產集中率持續下降，且放款比重及年增率，以及移轉棟數都持續創低，房市專家認為，當前資金豐沛且景氣偏強，央行對房市政策恐怕「守得更緊」，房市震盪整理期可能長達2至3年。

