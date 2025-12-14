超級央行周 日銀將升息1碼…歐洲、台灣預期按兵不動
全球金融市場本周迎接「超級央行周」，預料將顯露一個日益清晰的趨勢：美國以外的主要先進國家央行降息周期已接近尾聲、或劃下句點，新興經濟體央行可能進一步降息，日本銀行（央行）則預料將逆勢升息1碼。
本周將有至少11個經濟體的央行，密集在台灣時間17-19日公布利率決策，歐洲央行（ECB）及瑞典、挪威等國央行預料都將按兵不動，以觀察迄今寬鬆措施的經濟與通膨影響。
ECB預料將上修經濟成長預估，且目前「鷹派」動能增強，在可預見的未來可能都不會再降息，明年全年可能都維持基準利率不變，市場反而聚焦總裁拉加德可能發出將多快轉向升息的訊號。
英國央行則預料降息1碼，因為證據顯示通膨持續減緩，政府新公布的預算案近期更可能對物價造成下壓，明年預估可能降息1碼以上。
相較於其他主要先進國家央行寬鬆接近尾聲，日本銀行（央行）則估將更進一步升息1碼，為1月來首度升息，因為通膨率持續高於2%目標、美國貿易政策不確定性緩解以及日圓貶值助長物價壓力，都增添升息論據，關注重點在於總裁植田和男的政策指引，但他預料將避免對未來升息時機做出暗示，維持審慎訊息。
在新興市場，台灣與印尼央行本周預料將按兵不動，泰國、智利及墨西哥央行預估將降息1碼，且政策指引繼續釋放鴿派訊號，以支撐經濟成長。俄羅斯本周更預估會降息2碼。
美國聯準會（Fed）上周降息1碼之後，市場將密切關注16日公布的11月就業報告，以評估2026年利率展望。
經濟學者預測，11月非農業就業人口將增加5萬人，失業率進一步上升到4.5%，顯示勞動市場依然遲滯，但尚未迅速惡化。同日出爐的10月零售銷售預料將維持穩健，顯示第4季消費者支出有個好的開始。
美國18日也將公布11月消費者物價指數（CPI），將納入10月的部分元素，因此多數物價類別將不會有單月變動幅度。
經濟學者認為，美國本周公布的整體數據將仍難釐清經濟現狀，就業報告與CPI預料將呈現「一弱一強」，但部分是受到聯邦政府停擺一個月所致的數據蒐集「技術性」問題，將讓Fed鷹鴿陣營各獲得論述基礎，內部持續分歧。
中國大陸本周也將公布多項11月經濟數據，包括1-11月固定投資預估將年減2.3%，零售銷售與工業生產的增幅可能接近至少一年來的最低水準。
