超級小玩家揭密雙北共融遊戲場 孩子用行動推動身障兒童遊戲權
在公私協力之下，台灣兒童的遊戲權正持續進步。由民間倡議團體扮演監督與建言角色，與政府齊心打造人人都能玩的公園空間。近期，社團法人台灣身心障礙兒童權利促進會（身障童盟）與顯恩慈善基金會共同推動兩大共融倡議計畫——「超級小玩家」與「共融好好玩」，歷經十個月執行，即將於11月7日發表豐碩成果。
小玩家親身實地走訪 累積上萬筆觀察紀錄
這兩項計畫由致力於維護兒少權益的顯恩慈善基金會贊助，分別從兒少行動與影像推廣兩面向出發。其中，「超級小玩家」計畫自2025年4月啟動，邀請14組身心障礙兒童家庭參與，歷時五個月實地走訪雙北地區共274座共融遊戲場。孩子們在父母陪同下，扮演「遊戲場調查員」，帶著捲尺、筆記本，仔細觀察無障礙設施、地坪材質、遊具設計與實際使用情況。
身障童盟指出，這項調查累積了近15,000筆實地觀察紀錄，不僅呈現身心障礙兒童在遊戲場中面臨的真實挑戰與需求，也讓外界看見不同障礙類型兒童的使用心聲。孩子們透過行動與觀察，從單純的「使用者」躍升為推動環境改善的重要力量。
同時執行的「共融好好玩」影像推廣計畫，則拍攝了共融旋轉盤、輪椅鞦韆等主題影片，為這次難能可貴的「遊戲場鄉野調查」留下珍貴的影像紀錄。
北市公園處落實「以使用者為核心」設計
臺北市公園處表示，自2016年起，北市已領先在各行政區規劃共融遊戲空間，目前已完成超過60座共融遊戲場，致力將「以使用者為核心」的設計思維導入公園規劃，讓不同能力、不同背景的孩子能在同一空間中快樂玩耍。
公園處在設計過程中，高度重視「孩子的參與」與「在地意見」，從多感官體驗、無障礙坡道、地坪材質，到旋轉盤、鞦韆等功能區域，都融入了「多感官」、「跨年齡」和「共玩」的概念。此外，北市府也推動「一區一特色」，讓公園遊戲場能展現在地文化與自然環境特色，如士林前港公園的飛行海洋主題等。
成果發表會即將登場 邀民眾體驗共融精神
兩項計畫的豐碩成果，將於11月7日至9日在剝皮寮歷史街區演藝廳舉辦《超級小玩家成果發表會》。現場將展出孩子們的觀察紀錄、照片與影片，帶領民眾看見身心障礙兒童親身探索的真實歷程。
主辦單位在展區特別設置「互動體驗區」與親子工作坊，邀請民眾一起思考「什麼才是每個人都能玩的遊戲場」。11月8日的記者會當天，小玩家們也將親自到場分享探索心情與成果。主辦單位誠摯邀請各界踴躍前往參觀，共同支持兒童權益與友善環境的理念。
更多新聞推薦
其他人也在看
志工好心釀禍！基隆藝術展「灰塵作品」遭擦拭 創作者：意外成為新契機
基隆美術館當代藝術特展發生一起意外事件，一位志工在展場巡視時，將藝術家陳松志作品鏡面上刻意附著的灰塵誤認為髒污，用衛生紙進行擦拭清潔，導致作品遭到毀損且難以恢復原貌。這件藝術品原意是透過灰塵表現時間的積累與轉瞬即逝的概念，但因志工對作品寓意理解不足，造成了這起令人遺憾的藝術品損毀事件。文化觀光局已向藝術家致歉並研議後續補救措施。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
新社花海暨台中花毯節11/8-11/30登場 「飛天小女警」亮相
中部中心／吳璽璸 台中報導「2025新社花海暨台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，這次以動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造主題花卉盛會。民視 ・ 1 天前
2025士林官邸菊展，15展區菊藝獻秋美 12場五感體驗，今(5)日起手刀報名！
菊展檔案照(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】秋天賞花，除了「楓」、「芒」外露外，事實上在北台灣賞菊旅遊經 ・ 1 天前
東京賞楓新玩法！從庭園、山林到古寺，三條絕美秋日賞楓路線公開
【文京區】小石川後樂園位於東京都文京區的小石川後樂園，為江戶時代初期所築。回遊式的築山泉水庭園，是融合中國風格意匠聞名的日本庭園之一。儘管坐落於熱鬧東京都內，園內靜謐且別具禪意，充滿雅致氛圍，例年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹（イロハモミジ）相繼染...styletc ・ 1 天前
夢幻懸日來了！11/8南投2路段封街交管 賞日時間、特色活動一次看
[Newtalk新聞] 每年到了節氣「立冬」前後，南投市民族路會出現夕陽高掛長街的懸日美景，對此，南投市公所指出，今年最佳觀賞懸日時間，推測在6至8日下午4點44分到5點4分，8日下午3點到5點10分將於民族路和公園街封街追管制，當天還會有迷你市集，會有攤商、餐車、音樂表演，讓大家安心追懸日。 南投市公所表示，今年立冬是11月7日，依據往年經驗，6、7、8日都可追懸日，這次最佳觀賞懸日時間，推測在下午4點44分到5點4分，為了讓大家安心追日，公所將在8日下午3點到5點10分，於民族路(從大同街到南陽路)及公園街(從民權街到龍井街)實施封街管制。 對此，南投市長張嘉哲也在臉書上指出，封街追懸日，已經是南投人的傳統，因此為了確保大家安全無虞、安心欣賞此畫面，今年不僅一樣會封街，還特別安排迷你市集，邀請美食攤商、餐車，還有音樂表演，陪伴大家度過這美好時光；另外他也提醒，太陽光在懸日時幾乎正對眼睛，即使日落時亮度稍弱，長時間直視仍可能傷害視網膜，千萬不要直接用眼睛盯著太陽。查看原文更多Newtalk新聞報導非洲豬瘟暫解禁！卓揆喊話：周末起 安心購買大吃豬肉及其製品快訊》防疫非洲豬瘟不利 台中市新頭殼 ・ 20 小時前
南應大生活服務產業系配合校慶辦設計競賽 激發創意設計潛能
台南應用科技大學生活服務產業系配合創校61週年校慶週舉辦「2025全國生活美學收納空間創意設計競賽」，吸引來自員林家商、東港海事學校、北門農工、玉井高中等多所學校參加，競賽結果，高中職組由員林家商家政科學生楊媛雰榮獲第一名。南應大表示，此項競賽以全國高中職家政群生活應用類、農業群、餐飲群及設計群在校學生為主要對象，主題分為「生活應用收納實作」及「收納用品創意設計」二大方向，結合創意設計與務實應用，除推廣生活美學理念，也激發學生創意設計潛能，並透過與業界專家的互動交流拓展職涯視野，提升美學實踐與問題解決能力。為展現競賽專業性，校方特邀請台灣無印良品股份有限公司人資部長林欣韻、台灣收納整理發展協會理事長謝佳靜、中華國際能量空間整理師協會理事長朱靜珊等多位業界重量級人士擔任評審 ...台灣新生報 ・ 1 天前
2025最震撼IP沉浸互動展 《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》夢幻登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】今年秋冬最受矚目的科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於1互傳媒 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 23 小時前
澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍
衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化自由時報 ・ 1 天前
「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義互傳媒 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 23 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 14 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 19 小時前
中職》富邦悍將又換總教練 日本球迷也熱議！
富邦悍將今天宣布後藤光尊接任總教練，原教頭陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，消息一出也引起部分日本球迷在X熱議，關注後藤光尊跟平野惠一的對決可能在台灣又要上演。平野惠一跟後藤光尊都是2001年選秀會加入歐力士，進職業前評價大不相同，大學生平野被評價是即戰力內野手，以選手選擇球隊的「自由獲選權」加入歐力士自由時報 ・ 12 小時前