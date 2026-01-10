超級巨星自助式KTV插旗澎湖太陽城 澎湖休閒娛樂再添新亮點 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】「超級巨星自助式KTV－澎湖馬公店」9日上午正式開幕營運，縣長陳光復親自出席揭幕儀式，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠等各界貴賓共同見證澎湖娛樂休閒產業再添新據點。

太陽城購物中心占地逾8,000坪，是澎湖具備指標性的BOT購物與休閒中心。此次超級巨星進駐，提供澎湖更多元的休閒娛樂場域，完善本縣觀光與商業服務的多樣性，縣長陳光復表示，超級巨星在臺灣擁有超過十間門市，是極具代表性的KTV娛樂品牌，此次選擇在澎湖插旗，進駐太陽城購物中心別具意義，同時為地方創造更多就業與服務量能，祝福店家開幕順利，生意興隆、財源廣進，盼未來讓鄉親與旅客在美麗海景的陪伴下，一展歌喉、共享歡樂時光。

超級巨星自助式KTV為全臺知名自助式KTV品牌，採用24小時自助式營運模式，結合高階音響設備、包廂空間升級與線上訂位系統，提供安全、便利且更符合家庭、學生及旅客需求的娛樂體驗。

