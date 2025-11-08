超級強颱「鳳凰」逼近 菲律賓籲沿海地區撤離

菲律賓氣象局(PAGASA)今天(8日)警告，颱風「鳳凰」(Fung-wong)正朝該國東海岸前近，預計將在9日晚間登陸前增強為超級強颱，並可能帶來5公尺高的巨浪和破壞性強風，呼籲沿海及低窪地區居民儘早撤離。

路透社報導，菲律賓氣象局發布簡報指出，鳳凰颱風目前最大持續風速為每小時140公里，瞬間陣風可達每小時170公里。龐大的環流直徑達1500公里，幾乎可以覆蓋菲律賓全境。

菲律賓氣象局進一步指出，隨著鳳凰逼近陸地，風速可能增強至每小時185公里，目前已為該國部分東部地區帶來強風豪雨。

廣告 廣告

預計菲律賓東部省份，特別是呂宋島南部畢科爾區(Bicol Region)以及薩馬島(Samar Island)部分地區，降雨量最高可達200毫米，可能引發大規模洪水與土石流；在颱風侵襲期間，呂宋島北部和中部地區可能出現100至200毫米的降雨量。

菲律賓氣象局示警，颱風帶來的豪雨可能導致沿海地區被淹沒，敦促居民向高處撤離並停止所有海上活動。部分地方政府已宣布10日停課，菲律賓航空(Philippine Airlines)也已取消部分航班。

菲律賓本週稍早才遭到「海鷗」颱風(Typhoon Kalmaegi)侵襲，引發破紀錄的豪雨和洪水，造成204人罹難、數十萬人流離失所的嚴重災情。短短幾天再有強颱登陸，當地防災能力備受考驗。