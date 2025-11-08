超級強颱「鳳凰」逼近 菲律賓籲沿海地區撤離
菲律賓氣象局(PAGASA)今天(8日)警告，颱風「鳳凰」(Fung-wong)正朝該國東海岸前近，預計將在9日晚間登陸前增強為超級強颱，並可能帶來5公尺高的巨浪和破壞性強風，呼籲沿海及低窪地區居民儘早撤離。
路透社報導，菲律賓氣象局發布簡報指出，鳳凰颱風目前最大持續風速為每小時140公里，瞬間陣風可達每小時170公里。龐大的環流直徑達1500公里，幾乎可以覆蓋菲律賓全境。
菲律賓氣象局進一步指出，隨著鳳凰逼近陸地，風速可能增強至每小時185公里，目前已為該國部分東部地區帶來強風豪雨。
預計菲律賓東部省份，特別是呂宋島南部畢科爾區(Bicol Region)以及薩馬島(Samar Island)部分地區，降雨量最高可達200毫米，可能引發大規模洪水與土石流；在颱風侵襲期間，呂宋島北部和中部地區可能出現100至200毫米的降雨量。
菲律賓氣象局示警，颱風帶來的豪雨可能導致沿海地區被淹沒，敦促居民向高處撤離並停止所有海上活動。部分地方政府已宣布10日停課，菲律賓航空(Philippine Airlines)也已取消部分航班。
菲律賓本週稍早才遭到「海鷗」颱風(Typhoon Kalmaegi)侵襲，引發破紀錄的豪雨和洪水，造成204人罹難、數十萬人流離失所的嚴重災情。短短幾天再有強颱登陸，當地防災能力備受考驗。
其他人也在看
鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」
生活中心／李明融報導中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測指出，其暴風圈最快下週觸台，從目前模擬路徑來看，南台灣將率先受到衝擊，其中高雄、台南與澎湖三地的暴風圈侵襲機率最高，已達六成以上，在東北季風影響恐會有共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上，林保署評估，「最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖」，且在形成的24小時內潰決，林保署今天（8日）已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，供地方評估撤離戶數。民視 ・ 12 小時前
印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。中央社 ・ 5 小時前
MLB／13位自由球員獲合格報價 洋基願意給「他」！明星守護神卻沒份
大聯盟休賽季在本週正式展開，7日共有13位即將進入自由市場的球員收到母隊的合格報價，其中洋基並沒有開給明星終結者威廉斯（Devin Williams），反而是葛林斯欽（Trent Grisham）獲得洋基青睞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
海鷗走、鳳凰來！菲律賓恐有全國大範圍洪水
[NOWnews今日新聞]海鷗颱風（Kalmaegi，菲律賓稱為「蒂諾」，Tino）給菲律賓帶來嚴重災損與人命傷亡，截至發稿時間為止，已知死亡人數來到224人、另有135人失蹤。還沒來得及喘口氣，又要...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難
鳳凰颱風大爆發！ 鄭明典：恐對菲律賓釀大災難EBC東森新聞 ・ 15 小時前
MLB》道奇救援投手維西亞痛失愛女 世界大賽期間缺席原因真相大白
洛杉磯道奇隊後援投手維西亞(Alex Vesia)今沉痛證實，其女兒絲特林(Sterling)已不幸離世。這位左投手此前因「重大家庭隱私事務」缺席世界大賽，球隊於10月23日對陣藍鳥隊首戰前突然宣布其離隊消息。維西亞與妻子凱拉(Kayla)在Instagram發表聲明：「我們永遠愛著我們的小天使，妳將永遠與我們同在。我們美麗的女兒於10月26日週日前往天堂，此刻的痛苦難以言喻，但我們將她永存心中，珍惜與她共度的每一秒鐘。」貼文附有嬰兒與成人牽手的溫馨照片。 在 Instagram 查看這則貼文 Alex Vesia（@alexvesia）分享的貼文本賽季維西亞出賽68場例行賽，戰績4勝2敗、防禦率3.02；季後賽7場登板更取得2勝0敗、防禦率3.86的佳績。在他缺陣期間，道奇隊後援投手群於比賽帽上佩戴其背號51以示支持，藍鳥隊後援投手在第六戰亦加入致意行列。夫婦特別感謝西達賽奈醫學中心醫療團隊的悉心照護，同時向道奇與藍鳥兩支球隊的理解支持表達感激：「棒球大家庭給予我們無比力量，所有訊息、留言與貼文都帶來莫大慰藉。衷心感謝道奇國度、藍鳥組織與所有球迷的關愛。」更多新聞推薦• 更多》MLB麗台運動報 ・ 11 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 15 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐「攔腰斷頭式」橫掃台灣！預計中部登陸宜蘭出海
中度颱風鳳凰正以每小時29公里速度向西移動，中央氣象署最新預估路徑顯示，颱風將成為「攔腰斷頭颱」，預計13日清晨自台灣中部登陸，同日晚間8時由宜蘭出海，對台灣本島威脅持續增加。中天新聞網 ・ 4 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 10 小時前
最新／氣象署曝：鳳凰颱風預報路徑西修「不排除穿台」 下週全台要嚴防豪雨
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風最快今（7）晚增強為中度颱風、預計週日（9）將成強颱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，不排除鳳凰颱風從中南部登陸、並穿越台灣，最快下周一（10）發布海上颱風警報、11日發布陸上颱風警，下周三前各地都需嚴防大雨或豪雨。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前