超級扯！全台首例監獄違法空投 無人機吊掛酒＋檳榔給受刑人

超級扯！監獄發生全台首起透過無人機飛送違禁品入監！29歲羅姓男子接受花蓮監獄受刑人陳男委託，使用無人機空投4瓶塑膠瓶威士忌及6包檳榔，獄方向警方報案，花蓮縣警察局刑大順利逮捕羅男，並查扣相關犯案工具。法務部在事件曝光後表示，全國矯正機關均為縣市政府依「民用航空法」公告之禁航區，嚴禁無人機闖入，請民眾遵守規範避免觸法。

整起事件發生在9月14日晚間22時許，花蓮監獄人員於夜間巡邏時，發現一架無人機盤旋於獄區上空，並投擲兩顆可疑物體。查驗後，發現內容物為酒及檳榔等違禁品。監獄人員隨即依程序通報花蓮地檢署及花蓮縣警察局刑大介入偵辦。

警方運用科技偵查手段與情資交叉比對，迅速鎖定涉案對象。10月15日查獲羅嫌到案，並查扣無人機1台、遙控器1具及電池1顆等證物。

這是全國首起無人機吊掛物品給受刑人事件。據查，無人機在受刑人放風前一天空投違禁品至籃球場，受刑人隔天再取。監獄人員察覺無人機後，把違禁品換成兩顆排球，順利找出陳姓受刑人，並由警方逮捕操控無人機的羅男。

警方提醒，依《民用航空法》第99條之13規定，若於禁航或限航區飛行無人機，將處新臺幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，主管機關並得廢止操作證或沒收無人機。此外，未經同意擅入政府機關（構）區域者，該機關得採取適當措施予以制止或排除。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，花蓮監獄為民航局公告之禁航區域，任何人若擅自操作無人機進入，不僅違反法令，更可能危及矯正機關駐地安全。法務部透過新聞稿指出，本監與相關主管機關及治安單位將密切合作，強化空域監控、提升安全防護。

