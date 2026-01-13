超級晶圓廠聚落 近期62億購地

川普政府在力求高科技製造業回流美國的背景下，台美接近敲定一項以「晶片換降稅」為核心的貿易協議。《華爾街日報》報導，知情人士透露，台積電將大幅擴建亞利桑那據點，興建多座晶圓廠與封裝廠作為交換條件，而稍早已有報導證實，台積電近期確實以1.97億美元（約台幣62.27億元）購地。

來台參加北市與美國亞利桑那州鳳凰城青少年棒球交流賽的鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）13日受訪也證實，台積電近日斥資62.27億元在鳳凰城取得土地，供營運與生產使用，這進一步深化亞利桑那州與台灣原本就緊密的夥伴關係。

根據《華爾街日報》掌握的內容，在新的投資承諾下，台積電將在亞利桑那州額外興建數座晶圓廠，使當地總廠數上看12座。新廠將生產邏輯晶片，也就是為輝達、AMD等頂級客戶設計、用於AI與高效能運算的先進處理器；同時，台積電也承諾增建兩座先進封裝廠，以提供高階晶片所需的整合與測試能力。

據了解，先前計畫，台積電在亞利桑那州投資1650億美元，建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心，目標把當地打造成可獨立運作的「超級晶圓廠聚落」。董事長魏哲家去年10月亦曾在法說會表示，公司將在現有廠區周邊取得大面積土地，以確保擴張彈性，如今的購地行動被視為計畫的具體實踐。

《華爾街日報》指出，地緣政治風險、台灣本島土地與電力資源的限制，也是促使台積電海外布局的要因。除美國外，台積電已在日本設廠，並正在德國興建旗下首座歐洲晶圓廠，試圖在多個戰略區域建立分散式製造網絡。