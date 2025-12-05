超級月亮再度登場 4個月內罕見連4次出現

超級月亮又登場，南半球的澳大利亞、南美洲的智利、阿根廷，到歐洲的德國、英國，中東的敘利亞、埃及，南亞的巴基斯坦、印度，4號這一天恰好是適合仰望夜空、觀星賞月的好天氣，民眾紛紛拿起手機，要把又圓又大的月亮，收藏到相片圖庫里。

阿根廷賞月民眾杜蘭說：「我太喜歡了，你想想我身上紋著月亮，還有月相的變化，我熱愛夜晚星星，更熱愛月亮，這真的很美，我非常喜歡。」

月球繞地球的軌道呈橢圓形，距離會在約36萬至40萬公里間變化，當滿月距離地球約36萬公里內，或接近最靠近地球的前10%區段時，月亮看起來，會比平常大14%、亮30%，被稱之為「超級月亮」。

廣告 廣告

倫敦大學學院天文物理學教授普林賈表示，「超級月亮與地平線上的景物對比時最為美麗，因為這樣比較容易分辨。當我們仰望夜空中的月亮時，它的大小並無參照物，但當它在地平線上與樹木建築，或像艾菲爾鐵塔這樣的標誌性建築並列時，大腦便會產生一種奇妙的錯覺，讓人驚嘆，哇，月亮真大。」

天文專家指出，這種現象一年通常會出現3到4次，但從今年10月到明年1月，一路連續4個超級月亮卻是極不尋常。