「超級月亮」觀測會今晚登場！民眾近距離體驗月表震撼

年度最壯觀的天文盛事「超級月亮」」登場！屏東縣政府於今（5）日晚間7點至9點在幸福公園停車場舉辦觀測會，邀請民眾免費參加，一同欣賞今年最大、最亮的滿月。活動現場安排星空導覽、望遠鏡觀測及智慧攝星體驗，讓參與者在浪漫夜色中探索宇宙奧秘。

月球軌道呈橢圓形，當運行至近地點時，距離地球約35萬6,000公里，比遠地點近約5萬公里，視覺上顯得更大更亮。此次超級月亮是今年三次之一，也是視覺效果最明顯的一次；與4月最小滿月相比，直徑放大約16.6%，亮度提升約36%，是觀賞月球表面細節的絕佳時機。

屏東星空大使施世治。（圖／屏東縣政府提供，下同）

縣府表示，舉辦街頭天文活動是為了讓科學走進生活。本次觀測會邀請屏東星空大使施世治進行星空導覽，帶領民眾認識秋季星座與超級月亮；現場設有多台專業望遠鏡及智慧攝星儀，在專人協助下，參加者可用手機拍下清晰月亮特寫，留下難忘的追星記憶。

