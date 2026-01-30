超級業務員夫妻 菩薩道緣深不怕緣來遲

來看高雄一對七旬新發意菩薩是夫妻檔，兩人早在921地震時，還幫忙慈濟義賣銀耳湯，由於先生是建築公司的業務，非常會賣東西，當時就發願賣了一萬碗，經過30多年，現在兩人才有因緣進入慈濟。他們繼續發揮業務的專長，大力推廣愛有愛心店家竹筒，已經超過上百家，夫妻同心共同走菩薩道。

一鍋黃秋拿的拿手的銀耳湯，可起源於九二一大地震。

慈濟志工 黃秋拿：「(921)幫忙義賣，有師姊煮銀耳，要賣，(我家)師兄說，他發願賣一萬碗。」

慈濟志工 鄭進隆：「我做業務的，我業務底的，你如果義賣在現場吆喝的，我都是最早賣完的。」

原本義賣的銀耳湯，之後變成太太的事業，先生兼差送貨，夫妻倆接觸慈濟很早，但在門外徘徊30多年。

慈濟志工 黃秋拿：「因為那個時候可能是，最主要事業跟家業，。」

慈濟志工 鄭進隆：「看到上人憂心忡忡地說，他的時間不夠。」

「我一定有一個預備(竹筒)，走過路過不錯過。」

慈濟志工 鄭進隆：「上人的五毛錢，我說我就是(出生)那個時代。」

「這間(店)有放，那一間(店)也放。」

慈濟志工 鄭進隆：「我們是戰後嬰兒潮，那種苦日子，我們都度過。」

他們經常車子一開，啟動搜尋模式。

「早，嗨，感恩，謝謝。」

慈濟志工 黃秋拿：「在算錢，怎麼會算得比以前自己賺的錢，我們賺錢，算錢也沒這麼開心。」

「榮華富貴長久遠。」

慈濟志工 黃秋拿：「但是在算這個錢，(算)竹筒的錢很開心，怎麼笑成這樣。」

有以前超級推銷員的功力，現在募集富有愛心店超過百間，還和大家結好緣。

「抽一張，抽一張，感恩 ，感恩，感恩你，要把它貼起來。」

店員 黃麗玉：「他說他每個月都來收竹筒，很好，我就想說，太棒了，(功德款)我就直接交給他，他附近這裡也有收。」

「但是我們使命必達。」

慈濟志工 黃秋拿：「我們要先去結好緣，如果你結多少好緣，你的福報就有多少。」

慈濟志工 鄭進隆：「真的，我認為是走對了，走對了，早就應該進來(慈濟)。」

緣深不怕緣來遲，在慈濟路上，兩人一樣夫唱婦隨，當彼此堅強後盾。

