「超級檢舉達人」出爐！1年檢舉逾5400件 出沒地點、蒐證目標曝光

社會中心／陳韋劭報導

民眾騎車轉彎因未打方向燈遭檢舉。（圖／彰化縣警局提供）

2025年彰化縣「超級檢舉達人」出爐，一名男騎士以高畫質行車紀錄器錄影蒐證，去年一整年檢舉件數超過5400餘件，平均每天14件以上，檢舉區域集中在市區，以「汽機車未依規定打方向燈」為大宗。

彰化警方統計，2025年1月1日至12月31日，共受理民眾交通違規檢舉12萬3826件，經審查成案7萬8787件，成案比率約64%，其中以「未依規定使用方向燈」件數最多，成案2萬8002件，其次為「不依規定駛入來車道」，包含逆向行駛、跨越雙黃線，以及「不遵守道路交通標線指示」，兩類分別都有1萬餘件。

廣告 廣告

據了解，彰化「超級檢舉王」是一名男姓機車騎士，主要在市區出沒，靠著高畫質行車紀錄器錄影蒐證，2025年積檢舉件數高達5400餘件，平均每天14件以上，其中以「汽機車未依規定打方向燈」占大宗，檢舉數量驚人。

彰化縣警察局強調，民眾檢舉案件皆須經嚴格審查，證據不足或不符規定者不會成案，並非檢舉就一定開罰，呼籲用路人遵守交通規則，以免遭檢舉被罰。

更多三立新聞網報導

28歲女裸身曝屍公墓！前鄉代主席兒疑勒、輾虐殺女友 檢聲押獲准

霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好

「鬼切」遭叭竟攔人訓斥！新北警：轉彎車不一定要讓直行 分局回應了

前鄉代兒「勒、撞、輾」涉虐殺28歲女友 家屬元旦淚招魂：她留下2幼子

