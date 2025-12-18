超級比一比 攝護腺手術用哪款？

好醫師新聞網記者吳建良／高雄報導

大部份上了年紀的男性都會有個共同的健康隱患，那就是攝護腺問題，一般主要是隨著年齡可能會出現肥大，導致排尿困難、頻尿等影響生活品質的現象；嚴重一些的可能就會出現癌變。只是在眾多術式之間，民眾如何選擇對自己最合適的？高雄醫學大學附設醫院泌尿科李香瑩醫師特別提出說明。

李香瑩醫師指出，攝護腺問題可粗分為一般的肥大和攝護腺癌；前者會以小便不通暢、流速變慢、頻尿和常有餘尿來做表現。除了肛門指診之外，超音波也可以看出肥大的體積。民眾也可以自己做「排尿日記」來了解自己的狀況。一般而言，藥物和飲食控制以及生活習慣的調整，可以針對輕微症狀做改善。如果藥物控制不佳，就可以採取手術方式。目前針對攝護腺肥大的手術大都採取包括雷射治療在內的微創方式進行。

一旦出現癌變，又要如何處理？

李香瑩醫師表示，攝護腺癌是男性重要的癌症，一般建議５０歲以上男性，最好是每年都做一次血液檢查，檢查血中ＰＳＡ指數，檢查血中ＰＳＡ指數，一旦超過４，建議要注意追蹤，如有懷疑攝護腺癌的可能性，可以安排切片確認。不過如果有家族史的民眾，那血液檢查的年紀就可以往下調到４５歲開始，每年一次。

手術術式有哪些選擇？

李香瑩醫師說，目前針對攝護腺肥大的手術大都採取經尿道的微創方式進行，包括攝護腺剜除手術，攝護腺拉提手術或是水蒸氣消融術。

至於攝護腺癌的手術，除了疾病本身的發展，包括有無轉移、基因突變特性等，再來就是患者對術後生活品質的要求。例如年輕患者和年紀大的患者就可能有不同的術後要求，這些都是要列入考慮的。

由於攝護腺是包圍著尿道和性神經，手術中可能會導致這兩者受損，因此精細手術的必要性就展現在對這兩者的保護上，但是相對的可能費用就會增加。

李香瑩醫師表示，對攝護腺精細手術的要求，一般會以達文西機械手臂來做，因為它有靈活的運動力和3D視野效果，可以放大患部對神經採取最大程度的保留，一旦要切短尿道，也可以在切口的吻合上做精細的處理，降低術後漏尿的後遺症。

李香瑩醫師進一步指出，除了達文西之外，攝護腺癌手術還有一般腹腔鏡或傳統開腹手術。其他方式包括電療、化療、標靶和荷爾蒙治療，如果負擔不起自費的患者也可以採取開腹的傳統手術治療，只是由於攝護腺的部位從腹部開進去，位置較深處，對手術人員的視野會比較不好，腫瘤的清除不太會有問題，但是在神經的破壞可能較難把握。

李香瑩醫師提醒，無論是攝護腺肥大或攝護腺癌，治療方式都應依照疾病嚴重度、年齡、身體狀況與生活需求量身訂做。輕微症狀可先以藥物與生活調整為主，手術則留給症狀影響生活或藥物效果不佳者。對於攝護腺癌患者而言，建議民眾在治療前，與專業泌尿科醫師充分討論各種選項的優缺點，了解術後可能的改變與風險，才能做出最安心的選擇。