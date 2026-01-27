超級水戰船慘卡軌道！2國小童比劃「540」求救 義大世界還原過程

照片是義大遊樂世界的設施「超級水戰」。取自義大遊樂世界官網



高雄義大遊樂世界發生2名國小男童搭知名設施「超級水戰之冒險奇航」，船隻卻卡在軌道上動彈不得，2名男童機警比出國際求救手勢「540」向外界求援，工作人員得知也穿戴安全裝備下水協助，5分鐘後設施恢復正常運作。

26日下午4點55分，兩名搭乘「超級水戰之冒險奇航」的男童，連同船隻卡在軌道上，男童臨危不亂，比出「5、4、0」手勢求救。被遊客以8倍率手機鏡頭拍攝到，影片在網路上傳開，民眾稱讚男童聰明「居然懂540」。

義大遊樂世界回應，2名孩童搭乘「超級水戰」，因乘坐位置未能平均，導致船體短暫傾斜並造成輪組卡於軌道。現場工作人員第一時間即依照標準作業流程啟動應變機制，穿戴安全裝備下水協助處理，並於約5分鐘內完成處置，確保遊客安全無虞。

「540」手勢是加拿大婦女基金會發起的「無聲求助手勢」（Signal for Help），動作為手掌心攤開（5）、大拇指收向掌心（4）、其餘四指包覆拇指（0）。此手勢已被用於識別潛在的危險情境。

