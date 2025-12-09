「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水

記者鄭玉如／台北報導

藍莓被封為「超級水果」，富含花青素、膳食纖維與維生素C，有助於心血管健康與血糖控制。（示意圖／PIXABAY）

藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。

藍莓維持心血管健康 改善血糖的天然幫手

劉博仁在臉書粉專指出，每100克藍莓含有「花青素與多酚」，強效抗氧化與抗發炎成分；「膳食纖維」有助於腸道菌生態、提升飽足感、穩定血糖；「維生素 C」支持免疫與抗氧化；「維生素K」維護骨骼健康與凝血；「錳」則是抗氧化酵素輔因子，參與身體代謝。

吃多藍莓有助於維持心血管健康，降低收縮壓、改善血管內皮功能、增加一氧化氮（NO）讓血管更放鬆、減少慢性發炎指標；改善血糖與胰島素敏感度，減少餐後血糖波動；提升腦部健康與認知功能，支持神經保護；腸道健康與免疫調節，減少腸道發炎。

藍莓清洗正確步驟！用流動清水沖洗+輕搓

劉博仁表示，藍莓偶有農藥殘留，但不是高違規率水果，只要清洗正確，有助於大幅降低風險。最新食安建議，不鼓勵用「鹽水或小蘇打」長時間浸泡，效果不一定比清水好，且浸泡太久可能讓水溶性農藥重新滲回果肉，甚至影響果實品質與口感。

劉博仁分享正確清洗方法，首先是「流動清水沖洗30至60秒」，一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒污與農藥被帶走；也可以使用濾網，讓藍莓滾動更乾淨，增加物理摩擦，效果比浸泡好，不要提前洗完放冰箱，食用前再洗即可，因為藍莓表皮脆弱，先洗更容易發霉。

