超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感來襲，有的學校暫時關閉或要求戴上口罩因應。圖為佛州藥局外提醒民眾注射疫苗的告示。（路透）

美國今年正面臨危險的「超級流感」--新型流感病毒株H3N2亞型K；全國逾30州的流感病例正在攀升。聯邦疾病防治中心（CDC）報告指稱，10月1日以來，已有190萬至330萬國人感染流感，其中1萬9000人至3萬8000人住院治療。部分學校被迫停課，多個州重新強制要求所有進入醫院人員佩戴口罩。

長者感染率較高 部分學校停課 多州重新強制戴口罩

每日郵報（Daily Mail) 報導，H3N2亞型K正在英國肆虐，老年人和免疫系統受損人群感染率較高。由於主要流行病毒株與今年流感疫苗不匹配，已出現更嚴重疾病跡象。預計今年流感季嚴重情況可能超過去年同期；去年9月至今年8月，全美共56萬人住院治療，約3萬8000人死亡。

廣告 廣告

部分州受衝擊尤其大。其中，麻州流感活動急劇加速，流感相關住院人數短短兩周增加一倍，到11月中旬已佔所有住院人數0.4%。實驗室數據也反映相同現象，確診病例一周內從251例躍升至450例。

愛荷華州莫爾頓-尤德爾（Moulton-Udell）學區因學生和教職員工染病率太高，近30%學生和教職員生病，緊急停課兩天並取消所有體育賽事。

俄勒岡州公衛專家已就多種病毒混合感染，可能對醫院帶來壓力發出預警，並強調流感病毒株前所未見。他們敦促民眾採取預防措施，包括接種流感疫苗和在公共場所佩戴口罩，以便騰出病床收治非流感患者。

俄勒岡健康與科學大學校長埃爾納哈（Shereef Elnahal）表示，CDC已警告今年流感季可能與去年一樣嚴重，而去年已是住院人數和重症病例數最高的流感季。

根據CDC最新數據，流感在全國傳播加劇；臨床實驗室已有7.1%檢測結果呈陽性反應，且呈上升趨勢。呼吸道疾病門診就診量升至所有醫療就診量2.9%，但仍低於全國基線水平。顯示流感和其他病毒的整體傳播，尚未達到流行閾值（epidemic threshold）。總的來看，今年流感季比往年來得早，但尚未達到高峰，目前流感活動被歸類為「中等」。

目前全國有四個地區的流感活動水平最高：路易斯安那州和紐約市為最高級別10級，其次是科羅拉多州和紐約州，均為9級。至於愛達荷州和新澤西州在內的更大範圍州群，正經歷「中等」流感活動。

科學家表示，由於流感病毒難測且變異迅速，H3N2是否會在整個流感季節保持主導地位，有待觀察，目前也不清楚該病毒株是否比以往病毒株更易導致重症；公衛官員敦促民眾接種疫苗。

更多世界日報報導

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買