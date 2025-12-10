超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
美國今年正面臨危險的「超級流感」--新型流感病毒株H3N2亞型K；全國逾30州的流感病例正在攀升。聯邦疾病防治中心（CDC）報告指稱，10月1日以來，已有190萬至330萬國人感染流感，其中1萬9000人至3萬8000人住院治療。部分學校被迫停課，多個州重新強制要求所有進入醫院人員佩戴口罩。
長者感染率較高 部分學校停課 多州重新強制戴口罩
每日郵報（Daily Mail) 報導，H3N2亞型K正在英國肆虐，老年人和免疫系統受損人群感染率較高。由於主要流行病毒株與今年流感疫苗不匹配，已出現更嚴重疾病跡象。預計今年流感季嚴重情況可能超過去年同期；去年9月至今年8月，全美共56萬人住院治療，約3萬8000人死亡。
部分州受衝擊尤其大。其中，麻州流感活動急劇加速，流感相關住院人數短短兩周增加一倍，到11月中旬已佔所有住院人數0.4%。實驗室數據也反映相同現象，確診病例一周內從251例躍升至450例。
愛荷華州莫爾頓-尤德爾（Moulton-Udell）學區因學生和教職員工染病率太高，近30%學生和教職員生病，緊急停課兩天並取消所有體育賽事。
俄勒岡州公衛專家已就多種病毒混合感染，可能對醫院帶來壓力發出預警，並強調流感病毒株前所未見。他們敦促民眾採取預防措施，包括接種流感疫苗和在公共場所佩戴口罩，以便騰出病床收治非流感患者。
俄勒岡健康與科學大學校長埃爾納哈（Shereef Elnahal）表示，CDC已警告今年流感季可能與去年一樣嚴重，而去年已是住院人數和重症病例數最高的流感季。
根據CDC最新數據，流感在全國傳播加劇；臨床實驗室已有7.1%檢測結果呈陽性反應，且呈上升趨勢。呼吸道疾病門診就診量升至所有醫療就診量2.9%，但仍低於全國基線水平。顯示流感和其他病毒的整體傳播，尚未達到流行閾值（epidemic threshold）。總的來看，今年流感季比往年來得早，但尚未達到高峰，目前流感活動被歸類為「中等」。
目前全國有四個地區的流感活動水平最高：路易斯安那州和紐約市為最高級別10級，其次是科羅拉多州和紐約州，均為9級。至於愛達荷州和新澤西州在內的更大範圍州群，正經歷「中等」流感活動。
科學家表示，由於流感病毒難測且變異迅速，H3N2是否會在整個流感季節保持主導地位，有待觀察，目前也不清楚該病毒株是否比以往病毒株更易導致重症；公衛官員敦促民眾接種疫苗。
更多世界日報報導
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買
其他人也在看
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全台首例「本土球黴菌症」！北部5旬男確診 3症狀當心
台灣確診首例球黴菌症本土病例。疾管署今（9日）證實，一名北部50多歲本國籍男性未曾出國，卻因職業暴露感染球黴菌症，引發外界關注。疾管署呼籲，貨櫃相關從業人員務必提高警覺，避免吸入受污染塵土。疾管署副署長林明誠指出，這名男性從事貨櫃作業，主要負責貨櫃內修補與清潔工作，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
咖啡可降17%死亡率！「每天黃金杯數」曝：超過就減少好處
現代人常喝咖啡提神，但咖啡還能守護健康。醫師江守山表示，民眾應喝不加糖的黑咖啡，因為新研究發現，相較於不喝咖啡的人，常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%，最佳的杯數為每天2~3杯。當喝到第4杯，咖啡對心血管的益處就開始下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
79歲嬤大腸癌第4期拒化療 吃1食物腫瘤縮小！醫示警45歲以下大腸癌狂飆
79歲老婆婆三期大腸癌惡化成第四期，做化療三個月受不了，拒絕治療。醫師開給她高劑量薑黃，沒想到三個月後她的大腸癌縮小。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘提醒，台灣65歲以上大腸癌正在下降，但是45歲年健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男神立威廉罹甲狀腺癌 醫師點名「這類人」風險飆高
（記者秦裕中／台北報導）曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅的49歲男星立威廉，近日被確認罹患甲狀腺癌，引發外 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
找到長壽密碼！「1類食物」護心、防糖尿病 巧克力也上榜
多吃富含類黃酮的食物，有助於長壽健康。腎臟科醫師江守山表示，研究發現，每天攝取約500毫克的類黃酮，相當於2杯茶的量，可降低約16%的死亡風險，並降低9%至13%的心血管疾病、2型糖尿病和呼吸系統疾病風險，而富含類黃酮食物包括洋蔥、莓果、黑巧克力等。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
只吃雞胸、花椰菜…25歲網紅「腹痛送醫」險沒命！檢查驚見「胰臟大面積壞死」
狂吃雞胸肉減肥卻命危！中國陝西省一名女網紅為了快速減肥，長期只吃水煮雞胸、花椰菜，直到有一天腹痛難耐送醫，才發現罹患急性重症胰臟炎，胰臟已大面積壞死、一度命危。醫師提醒，極低脂飲食恐導致胰液淤積、增加膽結石與胰臟炎風險，提醒民眾減肥仍應維持基本熱量與油脂攝取，避免毀身式斷食。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
早起恐增心梗風險！醫推「1飲品」預防血栓 老人更要喝
天氣越變越冷，心血管疾病風險大增。心臟內科醫師林謂文提到，心腦血管意外經常發生於清晨時段，建議起床時注意溫差變化，多穿一件衣服保暖，另外，起床後身體水分不足，加上血液循環變差，容易造成血栓情況，起床後可以喝杯溫水，預防心肌梗塞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
立威廉爆罹甲狀腺癌二期！ 名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍
男星立威廉擁有四國混血，2004年主演偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，隔年又演出《綠光森林》奠定偶像劇男神地位。2014年他與老婆婚後生下女兒，一家三口定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，現年49歲的他最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤續命。有醫師曾表示，甲狀腺癌有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍，若能早期發現並治療，5年存活率可達90%以上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
早餐吃清淡最健康？醫揭「4大隱患」：恐釀膽結石、血糖飆
一日之計在於晨！醫師黃士維在臉書粉專發布貼文，指出早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果。黃士維接著透露早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，這樣才能建立正確的早餐營養知識。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
醫起看／不是胃食道逆流！六旬翁易嗆到 檢查發現肺癌
醫起看／不是胃食道逆流！六旬翁易嗆到 檢查發現肺癌EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰
最近「能量飲」的討論很夯，當然別說小孩，成人也最好不要喝。姜冠宇醫師表示，他要講的是「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖（NWO）」。意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是你越喝，肚子就越大！講三遍！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話