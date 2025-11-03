超級消費品牌巨頭誕生！衛生紙大廠金百利克拉克 1.5兆收購露得清母公司

原為嬌生旗下消費健康用品部門的Kenvue公司，旗下有露得清（圖）等知名消費健康衛生用品品牌。路透社



在台灣以衛生紙聞名的金百利克拉克公司（Kimberly-Clark），週一（3日）宣布以487億美元（約1.5兆台幣）的價格，併購生產退燒止痛藥Tylenol的Kenvue公司，將成為超級消費品牌巨頭。

金百利克拉克宣布將以每股3.5美元以及交換0.15股金百利克拉克股票的價碼，全部收購Kenvue的上市股票。根據路透社的計算，這等於以每股21.01美元的價格收購Kenvue股票。

Kenvue股價上週五收盤是14.37美元，金百利克拉克等於以溢價46%收購。Kenvue股價週一盤前應聲大漲21%，金百利克拉克盤前重挫16%。

原本是嬌生集團旗下的消費性健康產品部門，Kenvue在嬌生重組中分拆上市，目前面臨川普政府認定Tylenol與自閉症有關連的狀況，與嬌生一同遭到美國德州政府起訴。Tylenol主要成分是乙醯胺酚（Acetaminophen），台灣同樣成分的藥以普拿疼最為知名。

除了Tylenol，Kenvue旗下還有露得清、艾惟諾（Aveeno）等知名品牌，金百利克拉克以衛生紙、衛生棉、紙尿布等個人衛生用品的產品線為主。

今年來美國屢屢出現鉅額交易的併購案。9月底，美國電玩大廠藝電（EA）宣布以550億美元（近1.7兆台幣）價碼賣給銀湖資本、沙烏地阿拉伯財富基金等投資人共組的私募集團，創史上最大的槓桿融資收購紀錄。

