超級滿月來了！12生肖「高能量」許願指南一次看

農曆十月十五適逢超級滿月，月亮運行至近地點使光芒與引力達到頂峰。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文分享十二生肖「高能量」許願指南，提供大家參考。

月亮。（示意圖／取自pixabay）

針對許願時辰，艾菲爾列出十二月四日的六個吉時，包括巳時九時至十時五十九分、午時十一時至十二時五十九分、申時十五時至十六時五十九分、酉時十七時至十八時五十九分、亥時二十一時至二十二時五十九分，以及子時二十三時至隔日零時五十九分。

生肖鼠

屬鼠者的許願重點在於人脈網路與未來規劃。艾菲爾建議清理低效社交應酬，許願結識具啟發性的貴人，並清晰化未來五年發展藍圖。滿月儀式可準備兩張便利貼，一張寫下想斷捨離的低效人脈後撕碎丟棄，另一張寫下理想貴人特質貼在通訊錄。

生肖牛

屬牛者應聚焦事業成就與社會地位。艾菲爾指出，需清理對成功的恐懼及自我設限，許願獲得權威人士認可與提拔。儀式部分可在月光下將理想職位稱謂默念三次後，將紙條放入名片夾或辦公室抽屜。

生肖虎

屬虎者的能量集中於財富累積與資源分享。艾菲爾表示，應掃除不健康金錢觀念，許願透過智慧投資獲得穩定被動收入。建議將鈔票在月光下擦拭，觀想已擁有財富目標後放入錢包最內層。

生肖兔

屬兔者的核心關乎伴侶關係與合作事務。艾菲爾建議消除與重要他人的溝通障礙，許願進入更深層次的和諧關係。儀式可準備兩顆相同的圓形小石子用紅線綁在一起，在月光下觀想關係和諧後放在床頭櫃。

生肖龍

屬龍者應聚焦身心健康與日常效率。艾菲爾指出，需拋棄不健康飲食習慣及拖延症，許願找到最適合的養生方案。建議將純淨水放在月光下靜置一小時，飲用時觀想身體細胞充滿健康活力。

生肖蛇

屬蛇者的能量引導關注愛戀關係與創造性表達。艾菲爾表示，應清除愛情中的佔有欲，許願獲得充滿激情的愛情或展現個人天賦。儀式可在紅紙上畫心形或天賦符號，對著符號說出渴望後放入最喜歡的書中。

生肖馬

屬馬者的重心落在家庭生活與內在安全感。艾菲爾建議擺脫舊有家庭問題的心理陰影，許願與家人建立更深層次的理解。儀式可在月光下握著家中鑰匙，觀想家人的愛與溫暖環繞，將鑰匙放在能照到月光的地方過夜。

生肖羊

屬羊者將受益於學習成長與溝通表達。艾菲爾指出，應消除學習新技能的不安，許願順利完成重要考試或專業培訓。建議在筆記本第一頁寫下許願主題及三個行動計畫，將筆記本打開放在月光下。

生肖猴

屬猴者的主題聚焦個人價值與財務收入。艾菲爾表示，需清除對自我價值的不確定性，許願將專業技能發展成獨特賺錢管道。儀式可在月光下握著硬幣說出個人價值宣言後，將硬幣放入儲蓄罐。

生肖雞

屬雞者的核心是個人成長與自我身份認同。艾菲爾建議拋棄他人的刻板印象，許願完成深刻的自我療癒與轉化。儀式可在月光下對著鏡子說出想成為的新我特質，將鏡子放入隨身包包提醒自己。

生肖狗

屬狗者的主題落在潛意識療癒與靈性探索。艾菲爾指出，應釋放潛意識中未處理的恐懼，許願透過冥想或心理諮詢獲得靈性提升。建議點燃白色或紫色蠟燭，在燭光中進行十分鐘靜坐冥想，將許願紙藏在隱密處。

生肖豬

屬豬者的重點在於國際事務、高等教育與長途旅行。艾菲爾表示，應掃除對未知世界的恐懼，許願成功申請高等學位或踏上充滿啟發性的長途旅行。儀式可在月光下將手指點在地圖上希望前往的地點，將寫有願望的紙條折成紙飛機放在地圖旁。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

捷運三鶯線徵才108人 產業策略研究員薪資上看7.5萬

未來3個月金星強勢 「4生肖」愛情甜蜜升溫

大樂透衝1.1億！3星座財運一飛沖天 有望一夜暴富