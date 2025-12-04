超級滿月能量大！「做這事」超靈 方法、步驟專家全說了





12月4日（農曆十月十五），迎來能量極強的超級滿月，此時月亮運行至近地點，光芒與引力都達到頂峰。本次滿月坐落於充滿變動與智慧的雙子座，是進行「滿月清理與許願」的絕佳時機。塔羅牌老師艾菲爾表示，在雙子座能量的推動下，應讓那些雜亂的思維、過時的信念、以及複雜的人際關係，趁此時一次清光光。清理完畢後，可以許下與高效學習、清晰表達、拓展人脈、以及實現身心自由相關的願望。利用這股強大的滿月能量，將願望錨定在現實，加速實現的進程！

12月4日許願吉時

巳時09:00-10:59

午時11:00-12:59

申時15:00-16:59

酉時17:00-18:59

亥時21:00-22:59

子時23:00-00:59

農曆新月、滿月許願方式

步驟一：準備你的秘密清單！

1、工具準備：拿出你的白紙和一支順手的筆。（紙跟筆都不限定顏色，你自己喜歡就可以。）

2、願望限制：寫下你「最、最、最」想實現的願望，但記得要十個以下喔！太多宇宙會消化不良啦～

3、偷偷提醒：寫的時候要遵守一些小規則，願望實現會更快！

只為自己許願：這是你跟宇宙的悄悄話，請專注在「怎麼讓自己變更好」！

請用正能量寫下你的心願：絕對不要寫「希望討厭的人消失」這種話！這種壞心眼會反彈回自己身上，宇宙會離你遠去唷！

月相大關鍵！許願的寫法要配合月亮「變胖」還是「變瘦」：

新月許願（月亮變胖）：用「越來越多」或「越來越好」！

例如：希望我的錢包越來越飽滿！希望我的好運氣越來越多！

滿月許願（月亮變瘦）：用「越來越少」或「穩定健康」！

例如：希望我身體的壞習慣越來越少！希望我的健康狀況越來越穩定！

步驟二：跟宇宙誠心對話！

1、挑選時間：選擇一個你喜歡的【最佳許願吉時】（或者感覺對了隨時都可以！）。

2、找個地方：就算外面沒看到月亮也沒關係！找一個家裡最放鬆、最舒服的小角落坐下。

3、深呼吸～閉上眼睛：想像一個又圓又亮的滿月（或彎彎的新月）的月亮在你心中。

4、唸出來！懷著超級期待的心情，把紙條上的願望一條一條唸出來（或在心中默唸）。唸的時候要感覺「哇！這個願望實現了，我好開心！」

步驟三：枕頭下的秘密力量！

1、折起來！唸完後，把這張許願清單對折好。

2、放枕頭下！把它輕輕地放在你的枕頭底下。

3、為什麼要放？這樣你睡覺時，潛意識也在運作！

而且，如果你忘記自己許了什麼，隨時可以拿出來再看一次，提醒自己要朝著目標前進！

步驟四：汰舊換新很輕鬆！

如果你下次許願寫了新的紙條，那舊的紙條就可以直接跟它說聲謝謝，然後丟掉囉！不用囤積，讓能量流通！

生肖鼠

生肖鼠本次滿月許願重點在於人脈網路與未來規劃。雙子滿月的溝通能量能極大地優化你的社交品質。

清理主題：擺脫低效的社交應酬，停止在不必要的人際關係中浪費時間與精力。

許願主題：願能結識真正具有啟發性的貴人，拓展對事業或興趣有實質幫助的高品質圈子；願景能清晰化未來五年的發展藍圖，並找到切實可行的第一步。

滿月小儀式：準備兩張便利貼，一張寫下你想斷舍離的「低效人脈或關係」，另一張寫下你想吸引的「理想貴人特質」。將寫有「低效人脈」的便利貼撕碎丟棄，象徵清理；將寫有「理想貴人」的便利貼貼在你的通訊錄或手機桌面，加速吸引。

實現預期：願望的初步進展與貴人出現，將在未來一個月內（農曆十一月）顯現；重大成果預計在六個月內（明年農曆四月）見效。

生肖牛

生肖牛本次許願主軸是事業成就與社會地位。在滿月高能量下，聚焦於你對外展現的專業形象與長期目標。

清理主題：清理對成功的恐懼、對更高職位的自我設限，以及來自權威人物的負面評價。

許願主題：願在工作上得到權威人士的認可與提拔，順利晉升到更高的管理層級；願能成功執行一項具備社會影響力或知名度的項目，確立個人在行業中的專業地位。

滿月小儀式：準備一張紙，寫下你的理想職位稱謂或年度事業目標。在月光下默念三次，然後將這張紙折好，放入你的名片夾或辦公室抽屜中。這代表你已經準備好承擔更高的責任和榮耀。

實現預期：職場上的好消息或升職機會，將在未來二至三個月內（農曆十二月至明年正月）出現；事業地位的實質提升，預計在九個月內（明年農曆七月）達成。

生肖虎

生肖虎的許願能量集中于財富累積與資源分享。本次滿月有助於你清理金錢上的焦慮和財務上的不確定性。

清理主題：掃除不健康的金錢觀念（如過度消費或過度吝嗇），解除對偏財運或投資結果的過度擔憂。

許願主題：願能透過智慧投資或合作項目獲得穩定且豐厚的被動收入；願能與伴侶或合作夥伴厘清共同財務，實現資產的健康增長和優化配置。

滿月小儀式：拿出一張已注明金額的銀行對帳單或一張鈔票，在月光下輕輕擦拭，想像自己已經擁有許願的財富目標。將此鈔票或對帳單放入錢包最內層，作為「財富吸引」的磁石。

實現預期：關於投資的新資訊或合作機會，將在未來一至兩個月內（農曆十一月至十二月）出現；財務狀況的明顯改善或大筆資金到位，預計在六至八個月內（明年農曆四月至六月）發生。

生肖兔

生肖兔本次許願核心關乎伴侶關係與合作事務。雙子滿月特別適合清理關係中的誤解和溝通障礙。

清理主題：消除與重要他人（伴侶、生意夥伴）之間的芥蒂或溝通不暢；擺脫在關係中過度遷就或自我犧牲的模式。

許願主題：願能與現有伴侶進入更深層次的和諧、理解和承諾關係，甚至考慮訂婚或結婚；單身者願能遇到一個在思維和溝通上高度契合的靈魂伴侶或理想合作對象。

滿月小儀式：準備兩顆相同顏色或形狀的圓形小石子，用紅線輕輕將它們綁在一起。在月光下，閉上眼睛，想像你與對方的關係（或與理想物件）達到和諧，然後將這對小石子放在臥室的床頭櫃上。

實現預期：關係中的緊張得到緩解或關係升溫的信號，將在未來一個月內（農曆十一月）發生；長久穩定的伴侶關係確認，預計在三至五個月內（明年農曆正月至三月）實現。

生肖龍

生肖龍的許願主題聚焦於身心健康與日常效率。本次滿月強調整理和優化你的日常作息與工作環境。

清理主題：拋棄不健康的飲食習慣、拖延症，以及積壓在工作環境中的雜物和檔。

許願主題：願能找到一套最適合自己的養生和健身方案，使身體保持在最佳能量狀態；願能建立高效的工作流程和時間管理系統，讓工作效率倍增，不再被瑣事困擾。

滿月小儀式：將一杯純淨的水放在月光下靜置至少一小時，吸取滿月能量。在飲用這杯「月光水」時，觀想自己身體所有細胞都充滿健康與活力。同時立即清理你的辦公桌上最雜亂的一個角落。

實現預期：身體或精神狀態的改善，將在你開始執行計畫後的一周內感受到；工作效率和紀律性的實質提升，預計在兩個月內（農曆十二月）能被周圍人察覺。

生肖蛇

生肖蛇本次滿月能量將引導你關注愛戀關係與創造性表達。適合許下與浪漫、快樂和自我才華展現有關的願望。

清理主題：清除在愛情中過度的佔有欲和猜忌心；釋放對藝術創作或個人娛樂追求的內疚感和限制。

許願主題：願能獲得一段充滿激情與快樂的愛情關係，或讓現有關係重燃愛火；願能找到一個展現個人天賦的舞臺，並獲得創造性作品（如藝術、寫作）的成功與認可。

滿月小儀式：準備一張紅色的紙，畫一個心形或一個代表你天賦的符號。在月光下，對著符號輕聲說出你對愛與創造力的渴望。然後將這張紙放入一本你最喜歡的書中，象徵你的愛與才華被珍藏與孕育。

實現預期：浪漫關係中的美好互動或新的約會邀請，將在未來一個月內（農曆十一月）出現；創造性成果的發表與成功回饋，預計在三至四個月內（明年農曆正月至二月）達成。

生肖馬

生肖馬的許願重心落在家庭生活與內在安全感。本次滿月鼓勵你修復家庭裂痕，並加強個人的內在根基。

清理主題：擺脫舊有家庭問題帶來的心理陰影；清理居住環境中所有不喜歡或不必要的物品。

許願主題：願能和家人建立更深層次的理解與愛，解決長期的家庭矛盾；願能成功購置、裝修一個理想的居所，讓自己和家人獲得最大的安全感和歸屬感。

滿月小儀式：拿出一把家中的鑰匙，在月光下握著它，觀想家人的愛與溫暖環繞著你。在許願後，將鑰匙放在家裡最能照到月光的地方過夜。這象徵對家庭關係和居所的穩定與祝福。

實現預期：與家人關係的緩和與溫馨時刻，將在未來一個月內（農曆十一月）感受得到；關於不動產或重大居家事務的決定與推進，預計在四至六個月內（明年農曆二月至四月）塵埃落定。

生肖羊

生肖羊本次許願將受益于學習成長與溝通表達。雙子滿月的能量與你的主題完美契合，適合強化心智慧力。

清理主題：消除在學習新技能或公開表達上的不安與焦慮；拋棄過時且不再適用的固有觀念。

許願主題：願能順利完成一項重要的考試或專業技能培訓，並將所學高效應用於生活與工作；願能提升口語或寫作的表達能力，使自己的聲音和想法能被清晰且有力地傳遞。

滿月小儀式：準備一本筆記本和一支筆。在筆記本的第一頁寫下你的許願主題，並以條列式寫下三個你認為最能提升溝通或學習能力的「行動計畫」。將筆記本打開放在月光下，象徵知識的灌溉與吸收。

實現預期：學習上的突破或考試的成績，將在未來二至三個月內（農曆十二月至明年正月）公佈；溝通能力的進步將是持續性的，重大演講或表達成功，預計在五個月內（明年農曆三月）出現。

生肖猴

生肖猴的許願主題聚焦於個人價值與財務收入。本次滿月有助於你厘清自身的優勢，並將其轉化為實際的財富。

清理主題：清除對自我價值的不確定性，擺脫總是被低估或薪酬不公的感覺；停止不理性的消費行為。

許願主題：願能清晰認知自身的專業技能和天賦，並將其發展成獨特的賺錢管道，獲得加薪或更高的項目收入；願能建立健康的儲蓄與理財習慣，讓財富自由不再是空談。

滿月小儀式：找一枚閃亮的硬幣或你的存摺。在月光下，將硬幣握在手中，同時大聲說出你的個人價值宣言（例如：「我值得豐盛的財富」）。然後將硬幣放入你的儲蓄罐，或在存摺上畫一個小小的星號。

實現預期：新的賺錢機會或加薪的談判，將在未來一個月內（農曆十一月）有眉目；財富累積的顯著增加與財務紀律的建立，預計在六個月內（明年農曆四月）達成。

生肖雞

生肖雞本次許願核心是個人成長與自我身份認同。這次超級滿月提供巨大的能量，讓你擺脫舊有標籤，重新定義自己。

清理主題：拋棄他人對你的刻板印象或不合理的期待；清除阻礙你勇敢做自己的恐懼和限制性信念。

許願主題：願能完成一次深刻的自我療愈與轉化，對自己的身份和人生方向有更堅定、清晰的認知；願能勇敢地開啟一項完全屬於自己的新項目或新人生階段，展現真實的自我。

滿月小儀式：準備一面小鏡子。在月光下，看著鏡中的自己，將你想成為的那個「新我」的特質清楚地說出來，並對鏡子中的自己微笑。將這面鏡子放在你的隨身包包中，提醒自己每天都在成為那個理想的自己。

實現預期：內在的轉變與新的動力，在許願後的當周即可感受到；外部的形象改變與新計畫的啟動，預計在未來三個月內（明年農曆正月）獲得顯著成果。

生肖狗

生肖狗的許願主題落在潛意識療愈與靈性探索。本次滿月鼓勵你深入內在，處理未解決的深層情緒和因果。

清理主題：釋放潛意識中未處理的恐懼、焦慮或舊傷；擺脫秘密、隱藏的習慣或自我破壞的行為模式。

許願主題：願能透過冥想、夢境分析或心理諮詢等方式，揭示潛意識的深層智慧，獲得靈性的提升與內在平靜；願能順利解決一項隱藏已久、懸而未決的困擾或法律事務。

滿月小儀式：點燃一支白色或紫色蠟燭（注意防火安全），將你的許願紙放在蠟燭旁。在燭光中進行十分鐘的靜坐冥想，觀想所有困擾都被月光淨化。在蠟燭熄滅後，將許願紙藏在一個隱密的地方，象徵願望在潛意識中被孵化。

實現預期：內在平和感的提升將是即時且漸進的；潛意識的深層療愈與重大隱藏事務的解決，預計在五個月內（明年農曆三月）完成。

生肖豬

生肖豬的許願重點在於國際事務、高等教育與長途旅行。適合將願景放眼更廣闊的世界。

清理主題：掃除對未知世界的恐懼，打破文化隔閡和語言障礙；清理過度理想化或不切實際的幻想。

許願主題：願能成功申請或順利完成一個高等學位或進修課程，大幅提升視野和專業能力；願能踏上一次充滿啟發性的長途旅行，或成功開展一項與海外、異地文化相關的合作或事業。

滿月小儀式：準備一張世界地圖或地球儀。在月光下，將你的手指點在你希望前往學習、旅行或合作的地點。將一張寫有願望的紙條折成紙飛機，放在地圖旁，象徵你的願望將飛向世界。

實現預期：關於留學、考試或旅行的準備工作將在未來二至四個月內（農曆十二月至明年二月）有實質進展；長途旅行或學業的正式展開，預計在九個月內（明年農曆七月）達成。

