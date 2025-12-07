超級瑪利歐主題路跑 亞洲首站在臺中

記者張秉淞／臺中報導

跨世代的經典遊戲角色「超級瑪利歐（Super Mario）」的首場主題路跑「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」臺中場今（7）日於臺中中央球場登場，作為亞洲第一站，共吸引逾萬名粉絲熱情參與，歡樂開跑。中市府運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場為跑者加油，活動現場沿途設有充滿玩心的互動拍照區，能見到瑪利歐、路易吉、碧姬、耀西、奇諾比奧等經典角色，讓跑者一邊拍照還能一邊路跑，留下美好回憶。

游志祥表示，打造「酷運動、酷城市」是盧市長的重要施政目標，市府積極推動運動與流行文化、地方特色結合，搭配路跑聖地萬坪中央球場，讓臺中特色路跑活動蔚為風潮。

游志祥感謝主辦單位用心推廣路跑，也表示臺中成為「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」全球首站，一舉吸引各地大小朋友前來報到，充分展現城市滿滿的運動能量與創意氛圍。今日許多親子跑者一起開跑，一路笑聲、加油聲此起彼落，讓這場結合遊戲與運動的盛會，不只跑出健康，更跑出了滿滿的幸福感和世代共享的歡樂回憶。

主辦單位表示，超級瑪利歐在臺灣受到許多粉絲喜愛，更是許多人的童年記憶。此場趣味路跑規劃3.5公里賽道，並分為上午與下午兩場，讓更多親子粉絲都能參與。主角瑪利歐也親臨現場領跑，為參加路跑的跑者們加油。活動同時結合公益，將部分運動物資捐贈社福團體，推廣全民運動與愛心行動。