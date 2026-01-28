《超級瑪利歐兄弟銀河電影版》預告曝！人氣角色「耀西」展開全新冒險

《超級瑪利歐兄弟電影版》人氣角色「耀西」初登場。（圖／UIP）





《超級瑪利歐兄弟》世界改編的動畫電影《超級瑪利歐兄弟銀河電影版》，故事延續2023年締造全球13億美元驚人票房的《超級瑪利歐兄弟電影版》，日前釋出最新預告，主打「全新銀河，全新朋友！耀西加入展開冒險」，再度掀起熱烈討論。

本片由照明娛樂的克里斯梅勒丹德利以及任天堂的宮本茂共同擔任製片，亞倫霍瓦斯和麥可傑勒尼克再度回歸執導；原班配音卡司克里斯普瑞特（瑪利歐）、安雅泰勒喬伊（碧姬公主）、查理戴（路易吉）、傑克布萊克（庫巴）、基根麥可奇（奇諾比奧）、凱文麥可理查森（卡美克），並加入新角色羅潔塔（布麗拉森）和班尼沙夫戴（庫巴Jr.），為故事注入全新火花。

預告中，地表最強水管工瑪利歐與路易吉迎來全新任務，不僅穿梭於更浩瀚的銀河世界，系列超人氣角色「耀西」也驚喜初次登場，與瑪利歐和路易吉並肩作戰，展開嶄新的冒險旅程。這支預告充滿《超級瑪利歐兄弟》系列電玩遊戲的經典場景與角色彩蛋，以及熟悉的闖關音樂和各式道具，滿滿回憶殺一定會讓鐵粉大呼過癮，也將帶領新世代觀眾再次感受蘑菇王國的無敵魅力。《超級瑪利歐兄弟銀河電影版》4月1日在台上映。



