超級瑪利歐銀河電影版第二支預告公開，新朋友耀西共同加入冒險

由任天堂與Illumination再次合作的第二部超級瑪利歐兄弟動畫電影「超級瑪利歐銀河電影版」於2026年1月25日晚間釋出新預告，確定超級瑪利歐兄弟系列第五作「超級瑪利歐世界」登場的人氣角色「耀西」共同加入冒險夥伴；超級瑪利歐銀河電影版將在4月1日起中英文版於台灣同步上映。

超級瑪利歐銀河電影版在首支預告片確認除了前作登場的瑪利歐、路易吉、佩姬公主、奇諾比奧、庫巴及卡美克外，還有超級瑪利歐銀河系列登場的羅潔塔公主及庫巴Jr，第二支預告片則聚焦在瑪利歐、路易吉與耀西的相遇。

