「超級瑪利歐 • 星燦嘉年華」登場 集章走遍嘉縣限量小提燈第一波預約2/11開放

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026台灣燈會「超級瑪利歐·星燦嘉年華」熱烈登場，嘉義縣政府攜手國際知名企業日本任天堂股份有限公司推出特色燈區與限量「？磚塊小提燈」，消息一出即引發遊客熱烈關注！為鼓勵全台遊客深入嘉義縣旅遊，文化觀光局推出「慢遊嘉義官方LINE限定」景點集章活動，邊走訪景點、邊完成集章，只要完成5處景點集章，就能預約限量小提燈，兼顧旅遊樂趣與收藏紀念！

嘉義縣文化觀光局表示，本次集章活動共有115處景點，囊括特色觀光工廠、山林步道、在地文化景點，多元玩法一次滿足。遊客只要加入「慢遊嘉義官方LINE」，點選「主選單－景點集章贈」開始蒐集，前往指定景點並透過手機定位完成集章，累積滿5處景點，即可取得限量小提燈預約資格。不僅能蒐藏燈會紀念，還能深入認識嘉義縣的山林風光、文化特色與多樣旅遊景點，邊旅遊邊玩集章，趣味十足！

第一波小提燈預約將於2月11日（三）上午9時至2月16日（一）晚間23時59分開放，提供3月3日至3月8日期間的兌換時段，每日限量1,800份，額滿為止。文化觀光局提醒，只有完成集章的遊客才能進行預約，建議提前規劃旅遊行程，把握機會登記。所有集章、預約及兌換流程皆須透過「慢遊嘉義官方LINE」完成，並依預約時段到場領取，逾時將不保留名額。

文化觀光局也呼籲全國遊客提早安排春節過年期間，可以跟著「超級瑪利歐·星燦嘉年華」集章活動的腳步走遍嘉義縣115處景點，第二波小提燈預約也將在春節連假之後2月25日（三）上午9時至3月2日（一）晚間23時59分開放，提供3月9日至3月15日期間的兌換時段，邊旅遊、邊集章，不僅能蒐藏限量小提燈，也能深入探索嘉義的多元魅力，享受玩樂與旅遊兼具的假期！

圖：2026台灣燈會「超級瑪利歐·星燦嘉年華」熱烈登場，嘉義縣政府攜手國際知名企業日本任天堂股份有限公司推出特色燈區與限量「？磚塊小提燈」，跟著「超級瑪利歐·星燦嘉年華」玩嘉義，集章走遍嘉義縣，限量小提燈第一波預約2月11日開放。（記者吳瑞興翻攝）