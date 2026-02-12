「超級瑪利歐」現身2026台灣燈會 打造星光冒險燈區

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」以《超級瑪利歐》系列角色與經典元素為整體設計主題，並以跳躍的「無敵星」作為串聯大小燈區的視覺主軸，搭配星星元素與燈光配置，讓參觀動線在燈區中自然延伸與展開。邀請大家走進燈區依照自己喜歡的步調，享受一場充滿樂趣與驚喜的台灣燈會。



▲「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」結合經典角色與燈光設計，打造具主題特色的燈區內容，讓民眾可依白天或夜間不同時段安排參觀行程。

「無敵星迎賓之路」為燈會的動線起點，以無敵星與弧形燈光結構作為設計概念，搭配星星燈飾點綴，營造出明亮而充滿活力的燈區第一印象。入口處的大型無敵星點出此次「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題，為親子燈區後的首個拍照亮點。

「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計，成為燈區中最醒目的焦點。燈區開放時間平日14:00開始、週五及假日(含開燈日)10:00開始，白天呈現明亮的拍照場景；夜晚則配合星星造型燈飾與地面光影效果，讓民眾能從不同角度欣賞主燈的細節與樣貌。

燈區規劃多處角色主題拍照點，包括耀西拍照點、碧姬公主星星拍照點及超級瑪利歐銀河拍照點。耀西拍照點可以看到耀西以不同顏色與姿態亮相，營造活潑繽紛的拍照空間；碧姬公主星星拍照點則透過閃耀的燈光效果與無敵星的拱形燈飾，呈現出明亮且夢幻的氛圍；超級瑪利歐銀河拍照點以宇宙與圓環燈光結構為背景延伸，帶出銀河冒險的魅力。

除各燈區展示外，現場還有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，特別規劃親子體驗區與一般體驗區兩種空間。親子體驗區讓親子族群能在較為舒適、友善的空間中輕鬆享受遊戲時光；一般體驗區則提供多元的遊戲內容選擇，讓不同年齡層都能依照自身喜好進行遊戲體驗。

在Nintendo授權商品販售區能找到多款燈會限定紀念商品及扭蛋機，作為燈區體驗的延伸，為整體參觀增添更多豐富內容。而燈會期間於每週五、週六及週日，現場也將安排角色見面會，邀請民眾前來合影留念。實際出場時間將依現場公告為準。

本次「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」結合經典角色與燈光設計，打造具主題特色的燈區內容，讓民眾可依白天或夜間不同時段安排參觀行程，感受不同時段呈現的多樣體驗。