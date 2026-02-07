超級盃下周一開打！台灣球迷要怎麼收看直播？

【記者廖柏璋／綜合報導】第60屆美式足球超級盃將於下周一早上7點30開打，由西雅圖海鷹隊對決新英格蘭愛國者隊，台灣球迷如果想收看直播，可訂閱DAZN串流平台。

海鷹和愛國者曾在2015超級盃對決，當年愛國者隊在終場前20秒，靠著在達陣區前的再見抄截，氣走海鷹戲劇奪冠，如今宿敵再次狹路相逢，話題性與火藥味全面升溫。

除了場上對決，超級盃中場秀同樣備受矚目，今年中場秀將由甫奪下2026葛萊美音樂獎「年度最佳專輯」的壞痞兔(Bad Bunny)獨挑大樑；賽前開幕儀式則邀請來自舊金山的搖滾天團Green Day擔任演出嘉賓，以經典曲目向邁入一甲子的超級盃致敬。

台灣球迷如果想收看今年超級盃，可以花30元訂閱DAZN串流平台上的NFL Game Pass，一路暢看到今年7月31 日，而且不論是使用手機、平板、智慧電視都可以看。

