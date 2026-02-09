超級盃海鷹封王 奪隊史第2冠

第60屆超級盃，西雅圖海鷹以29比13擊敗新英格蘭愛國者，奪得隊史第2冠，海鷹隊球員登上頒獎台慶祝。

(路透)

本報綜合外電報導

第60屆超級盃9日點燃戰火，西雅圖海鷹、新英格蘭愛國者兩隊暌違11年再度對決，海鷹以29比13擊敗愛國者，奪得隊史第2冠並報了11年前敗給對方的一箭之仇。

整個賽季展現強悍防守的海鷹，在這場最重要比賽更是把防守提升到另一個檔次，將愛國者的傳球與衝跑碼數壓低至331碼、僅2次達陣；前3節總進攻碼數只有78碼的愛國者直到第4節才有所攻勢，但為時已晚。

海鷹防守端還製造對手多次失誤，包括比賽最後幾分鐘一次漂亮的回攻達陣。進攻端海鷹踢球手邁爾斯成功踢進5記射門得分，締造超級盃新紀錄。

綜合CNN與美聯社報導，這場比賽前3節猶如焦土防守大戰，兩隊四分衛幾乎都沒有太多時間出手，多次遭對方猛烈擒抱。

上半場雙方在進攻端都難有起色，更別說達陣；西雅圖海鷹靠踢球員邁爾斯3記射門得分，幫球隊取得9比0領先。

下半場開賽後，邁爾斯第4記射門幫海鷹取得12比0領先。就在全場感覺恐要見證一場破天荒史上首次沒有達陣的超級盃時，西雅圖海鷹四分衛達諾德下半場在亂軍中一記長傳精準送到邊鋒巴納完成達陣，比數來到19比0。

新英格蘭愛國者中場時0比9落後，成為超級盃史上第15支上半場未能得分球隊。之前14支球隊最終全部落敗，愛國者本場也沒逃過魔咒。

被壓制大半場的愛國者直到第4節才吹響反攻號角，先靠四分衛梅耶的長傳直送，讓霍林斯達陣破蛋追成7比19，並以防守壓迫讓海鷹出現棄踢，但梅耶的長傳被海鷹的洛夫攔截，澆熄愛國者反攻氣焰。

隨後海鷹的邁爾斯踢進破超級盃紀錄的單場第5記射門，愛國者四分衛梅耶準備傳球時遭擒抱掉球，被海鷹的線衛諾蘇逮到機會回敬一記44碼達陣，將比分拉開為29比7。

鍥而不捨的愛國者第4節還剩2分21秒時再次靠達陣追分，但在選擇兩分轉換時失利，只追到13比29，最後不敵攻守兩端都更勝一籌的海鷹。