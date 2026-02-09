超級盃／Bad Bunny演出嗨炸「現場辦婚禮」 女神卡卡、瑞奇馬汀驚喜助陣
炙手可熱的波多黎各歌手Bad Bunny在今日的超級盃中場演出，帶來火熱的拉丁風情，宛如一場歡樂派對，就連女神卡卡（Lady Gaga）、瑞奇馬汀（Ricky Martin）都驚喜助陣。
此次中場演出，將舞台設計成典型的波多黎各社區，Karol G、Cardi B、潔西卡艾芭（Jessica Alba）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）在屋前開心跳舞。演出場景穿梭於甘蔗田、擠滿熱情舞者的巨大舞池以及一場婚禮，只見Bad Bunny將婚戒交給一名男子，男方接著就向女方下跪求婚，爾後眾人歡慶喜事。Bad Bunny的經紀人證實，這是一場「真正的婚禮」。
毫無預警登場的女神卡卡帶來《Die With a Smile》的全新版本，賦予歌曲不同風貌，同樣是波多黎各人的瑞奇馬汀也與Bad Bunny合唱《LO QUE LE PASÓ A HAWAii》。
不過自從Bad Bunny宣布擔任超級盃中場演出嘉賓時，即遭到川普等右派人士批判，在演出接近尾聲時，他喊了一句「願上帝保佑美國」，逐一點名北美洲、中南美洲的每個國家，同時告示牌上顯示一句話：「唯一比仇恨更強大的，是愛。」呼應此次表演主題為「團結」，反擊那些帶有種族歧視的言論。
拉丁天王 Bad Bunny 在第60屆超級盃中場秀演出後評價兩極，美國總統川普（Donald Trump）隨即在自家社群平台 Truth Social 發文痛批演出「史上最糟之一」，直指表演內容不符美國價值，並再度抨擊 NFL 的新開球規則，引發話題。
檢警調全力打擊洗錢犯罪，法治正義再現！針對太子集團主席陳志非法吸金案，法務部行政執行署台北分署受北檢囑託，正式啟動史上最強法拍。繼首波奢侈品拍賣大獲成功後，3月2日（週一）上午10時30分，將於警察專科學校舉辦「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」。現場將公開拍賣偵查中扣押的33輛頂級名車，其中備受全球矚
韓國權威娛樂性代表雜誌《cine21》在近日發佈了一份調查內容，調查了業界人士，包括各大影視製作投資發行公司、娛樂公司、經紀公司、OTT公司代表等業界人物，調查了對2026年的期待之作，包括票選出各5部韓劇與各5部電影作品，趕緊一起來看哪部作品即將再度掀起高度關注與高話題呢？
今天（2／8）台北捷運大安森林公園站、善導寺站接連傳出2起火警，都是在男廁中傳出火煙，由於監視器清楚拍下，因此循線逮捕72歲曾姓老翁，經查，曾翁從台中北上表達訴求，與台中神岡區大夫第自辦重劃區有關。曾翁也多是登上新聞反對重劃，他是台大外文系畢業，又前往日本留學，是國內知名的圍棋書籍編譯作者，為了保護祖先留下來的家園，他曾喊出「過年也要跟他拚了」。如今，在農曆過年前一周，曾翁犯下公共危險的罪行，也讓人不勝唏噓。
（中央社聖克拉拉8日綜合外電報導）波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）今天在超級盃中場秀以波多黎各文化為主題驚豔全場，拉丁天王瑞奇馬丁（Ricky Martin）和女神卡卡（Lady Gaga）也驚喜現身。
美國麻薩諸塞州福克斯伯勒鎮官員正尋求約800萬美元公共安全經費的資金來源，該筆費用將用於今年夏天在吉列體育場舉行的世界盃...
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。
【文／徐瑞安】愛奇藝古裝愛情劇《成何體統》，由王楚然與丞磊，一開播就憑爆笑喜劇的節奏掀起討論度，王楚然化身穿越妖妃，沒想到傳說中的暴虐君王丞磊，居然也是穿越到書裡的苦命人，兩位現代人組成同盟，從相認到結盟幾乎一氣呵成，攜手大鬧後宮與朝廷，主角群穿的設定笑點密集、節奏飛快，劇情幽默又下飯，一起來看看還有哪些爆笑亮點。
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊