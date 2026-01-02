超級盃、世界盃大賽 亞裔女任灣區主辦委員會執行長

詹莫哈邁德(左)出任灣區主辦委員會總裁兼執行長。(路透)

「去把第60屆超級盃辦下來。」詹莫哈邁德（Zaileen Janmohamed）還來不及更新領英個人資料，就收到了新老闆吉多（Al Guido）的第一份也是唯一一份指令。吉多是舊金山49人隊的總裁，也是新成立的灣區主辦委員會(BAHC)的理事。

聖荷西信使報報導，10周後，詹莫哈邁德這位加拿大印度裔母親走進了會議室，裡面坐滿了國家美式足球聯盟NFL全部32支球隊的老闆。她真的做到了，「那次演講我永遠不會忘記」，詹莫哈邁德在三年後回憶。如今，距離在李維體育場舉行的超級盃開幕式不到兩個月。

去年，這場全美最大的娛樂盛事吸引了1.27億觀眾；而幾個月後，世界最受歡迎的賽事，國際足聯世界盃也將來到灣區，屆時，灣區乃至全世界的體育賽事數量都將空前盛大。歷史上從未有任何場地在同一年舉辦過超級盃和世界盃比賽。再加上去年2月的NBA全明星賽，灣區風頭正勁。

根據波士頓顧問集團（BCG）向組委會提供的估算，這三項賽事將帶來約14億美元的經濟效益。組委會預計今年將有50萬遊客到訪，並創造1.3萬個當地就業機會。

整個賽事運作的關鍵人物是詹莫哈邁德，幾乎所有人都叫她「Z」。 2023年3月，她被吉多從洛杉磯2028年奧運組委會（LA28）挖走，出任總裁兼執行長（CEO）。

「我知道我需要一位明星CEO，」吉多說道，並稱詹莫哈邁德是領導BAHC的完美人選。在吉多與其他六位當地球隊主席聯手之前，灣區一直沒有專門負責申辦大型活動的常設機構。

2016年，李維體育場首次舉辦超級盃，當時現任舊金山市長羅偉領導了一個臨時委員會，「那次申辦非常成功，」吉多說，「但之後我們就解散了那個委員會。」

「如果灣區想要繼續舉辦大型活動，就需要一個能夠代表整個灣區、經得起時間考驗的機構。」也就是成立BAHC。

這份工作對詹莫哈邁德來說可謂是天作之合。她出生在溫哥華，於2005年獲得麻州大學工商管理碩士和體育管理碩士學位，並自2006年起定居灣區。由於她曾擔任LA28的高級副總裁，早已認識許多組成董事會的當地體育界主管。

詹莫哈邁德側重用自己的經歷來講述灣區的整體故事。她說︰「你會看到一位印度裔女性在這個行業裡，這在業內並不常見。這正說明了你來到灣區後會看到什麼--在這個市場裡，任何人、任何時間都有可能實現任何目標。」

其實在賽事定案前，NFL還有其他因素需要考慮。包括李維體育場在半年不到的時間裡要承辦超級盃、世界盃，它們都是各自運動的巔峰之作，都需要數年的提前規畫，僅僅是舉辦其中一項就夠嗆了，更何況是兩項。

「我們必須盡早明確表示我們認為可以做到。」詹莫哈邁德說，「 我們付出了巨大的努力，讓他們明白我們能夠做到。」

