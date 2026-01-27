超級盃 海鷹對決愛國者 最低票價突破20萬

超級盃確定由海鷹與愛國者捉對廝殺，目前最便宜門票已突破每張新台幣20萬元。（路透）

本報綜合外電報導

第60屆超級盃2月8日在加州聖克拉拉利惠體育場登場，確定由西雅圖海鷹對決新英格蘭愛國者，目前最便宜門票為6620美元（約新台幣20萬800元）。最低票價僅在過去3天就飆升11%，比起去年堪薩斯市酋長與費城老鷹確定對戰組合後的價格，高出逾40%。

第60屆超級盃也將是利惠體育場自2016年的第50屆以來，再度舉辦超級盃。這場比賽將是海鷹自11年前在第49屆超級盃敗給愛國者以來，首次再闖超級盃。愛國者在當年後雖也曾3度殺進超級盃，但本屆是四分衛布雷迪離隊後的首次，也是總教練弗拉貝執掌兵符的第一個賽季。

廣告 廣告

儘管如此，海鷹與愛國者之戰仍難以追上2年前在拉斯維加斯舉行的第58屆超級盃。當時舊金山49人確定要與酋長交手後，最低票價一度突破7000美元（約新台幣22萬300元），平均價格最終飆升至近8900美元（約新台幣28萬元），直到比賽當天才回落至略高於7000美元。

去年超級盃票價在比賽當天下滑至平均2109美元（約新台幣6萬6400元），主要原因包括紐奧良旅館容量有限，以及所謂「酋長疲勞」，也就是酋長頻繁打進超級盃，導致中立球迷與市場新鮮度下降，進而影響門票銷售與觀賽熱度。

目前盤口看好海鷹在第60屆超級盃以4.5分擊敗愛國者。