超級盃》銅牆鐵壁防住唱衰 海鷹守下第2冠

西雅圖海鷹從開季就不被看好，因為他們只有實力堅強的防守組，還有一名默默無聞的四分衛達諾德、一名執教第2年的38歲教頭麥克唐納，但就算奪下國聯頭號種子，他們依舊堅守麥克唐納訂出的「放鬆專注」座右銘。

直到9日第60屆超級盃，海鷹仍然繼續實踐這個理念，終場29比13擊潰新英格蘭愛國者，順利奪下隊史第2冠，末節兩度抄截愛國者四分衛梅耶傳球的海鷹安全衛洛夫說：「我們彼此相愛，當工作來了，我們全力以赴。」

海鷹昨天徹底打敗愛國者進攻組，梅耶在前3場季後賽，每場都被擒殺5次，到了超級盃變成被擒殺6次，愛國者進攻節奏完全被切斷，海鷹防守協調員杜爾德說：「前鋒線上的那群球員很清楚，他們必須打出最無私的球賽。」

達諾德昨天傳球38次完成19次，共傳出202碼，且有1次傳球達陣、跑了5碼，「其實我今天的狀態不太好，但隊友們給我很大的支持，尤其是防守組與特別組都給了我們很大幫助，我們只是按照我們一貫的風格打球。」

高中差點因為肺血栓結束美式足球生涯的海鷹跑鋒肯尼斯沃克，昨天跑了135碼、接球26碼，成為自從1997年賽季丹佛野馬的特雷爾戴維斯之後，首位拿下超級盃MVP的跑鋒，135碼的推進碼數也是自從戴維斯之後最多。

「我希望這能讓那些質疑跑鋒的人明白，跑鋒在整個聯盟很重要，不僅是我們這裡。」下個月將成自由球員重談合約的肯尼斯沃克表示，「跑鋒能夠發揮很大作用，以前大家都喜歡跑鋒，只希望大家盡快重拾那份熱情。」