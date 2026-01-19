「超級真菌」酒精殺不死！ 醫師：台灣不可能永遠沒事

「超級真菌」耳念珠菌無法被酒精殺死，得用1比50稀釋過的漂白水（每10cc 5%的漂白水搭配500cc清水）才能有效消毒。（示意圖，本刊資料照）

「超級真菌」耳念珠菌（Candida auris）因擁有多重抗藥性，導致受感染者致死率高，而且它無法被酒精殺死，得用1比50稀釋過的漂白水（每10cc 5%的漂白水搭配500cc清水）才能有效消毒。台灣近日又傳出最新第4例，這位50歲左右女性病患在經過治療治療後，終於在發病第10個月後解除隔離。台大醫院小兒科特聘教授黃立民表示，耳念珠菌在台灣較為罕見，但往來的國家若成問題，「台灣不可能永遠沒事」。

耳念珠菌於2009年在日本首度被發現後，截至目前為止已有50多國驗出相關病歷，由於耳念珠菌擁有多重抗藥性，加上可以存活在環境中許久，過去就曾導致國外的院內群聚感染事件，其中加護病房更是高風險的環境。

台灣先前出現第4起感染耳念珠菌的案例，病患為50多歲的女性，從美國返台後住院洗腎治療，但身上傷口仍持續惡化，收治感染科醫師努力抽絲剝繭下，才成功揪出患者感染耳念珠菌。個案在經歷皮膚壞死、腳趾截肢及骨髓炎等過程，最後終於在發病第10個月後解除隔離。

根據《ETtoday》報導，黃立民透露，耳念珠菌雖擁有多重抗藥性，不過很少在一般的社區造成感染問題，免疫力較差、長期住院的病人才是高風險族群。他也提醒，耳念珠菌在台灣較為罕見，但往來的國家若成問題，「台灣不可能永遠沒事」。除了大家平常的勤洗手等基本功外，他認為更得減少不必要的抗生素等藥物使用，以此方式來守住醫療的防線。

