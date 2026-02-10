超級網紅MrBeast擴展版圖 收購金融服務平台Step

（中央社紐約9日綜合外電報導）全球最受歡迎的YouTuber網紅MrBeast（野獸先生）今天說，他已收購一款為Z世代打造的銀行金融App，為自身龐大的事業版圖再添新成員。

法新社報導，本名唐納森（Jimmy Donaldson）的網紅MrBeast在社群媒體上宣布，他旗下的Beast Industries公司已收購金融服務平台Step。

這名27歲的網紅說：「我小時候沒有人教我怎麼投資、建立信用或管理金錢。我希望能給數以百萬計的年輕人，我自己從未擁有過的財務基礎。」

Step雖然提供信用卡、金融卡以及計息帳戶，但嚴格來說並非銀行，而是一個由Evolve Bank & Trust支持的金融服務平台。

至於這起收購的金額則未公開。Step公司與Beast Industries未立即回應法新社的查詢。

MrBeast在YouTube擁有超過4.5億訂閱用戶，是全世界最多訂閱的頻道，他的影片以極端競賽和跨國慈善事業聞名。

每支影片的製作成本可能高達數百萬美元，團隊人數約300人。

憑藉著在YouTube的聲勢，他創立的零食品牌Feastables銷售額突破數億美元，營收甚至可與他的YouTube影片匹敵。

Step執行長暨創辦人麥唐納（CJ MacDonald）在聲明中表示：「我們很興奮這次收購將擴大我們的平台，為Step用戶帶來更多突破性的產品。」（編譯：林沂鋒）1150210