超級聖嬰現象要來了？美大氣總署曝「機率達63%」：秋天是關鍵

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

NOAA宣布，聖嬰現象已經形成。圖／翻攝自NOAA

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的國家氣象局（National Weather Service）指出，目前太平洋已經形成聖嬰現象，並發布聖嬰現象警報。預測今年秋季時，這個現象可能會增強到中度，甚至是強烈等級。預測員指出，在監測區域內，海表溫度超過攝氏2°C的機率為63%。若達到這一門檻，將被認定為「非常強烈」，亦可能是自1950年有記錄以來，最強的聖嬰現象之一。

什麼是聖嬰現象？

NOAA指出，當赤道太平洋海水溫度連續數個月高於平均0.5°C時，就會宣布聖嬰現象形成。此外，NOAA也會觀察該區域上方的大氣狀態，特別是一種名為沃克環流（Walker Circulation）的現象，這是一種由西太平洋暖水、東太平洋冷水之間，溫度、氣壓差所驅動的巨大東西向氣流。如果沃克環流崩潰，較暖海水向東移動至南美洲時，即可判定聖嬰形成。

聖嬰對天氣有何影響？

聖嬰現象通常在冬季最強，全球影響也在北半球的冬季最明顯。在典型的聖嬰冬季中，太平洋上空的急流（jet stream）傾向南移，使風暴路徑轉向美國南部地區。同時，風暴路徑南移也會使北洛磯山脈，以及俄亥俄與田納西河谷出現較乾燥的情況。溫度方面，聖嬰常導致美國北部冬季氣溫偏暖。

廣告 廣告

NOAA國家氣象局局長葛拉漢（Ken Graham）表示：「每一次聖嬰現象都不相同；每一次都有其獨特的天氣影響。透過先進監測與對聖嬰模式更深入的理解，氣象局能更好預測並協助大眾與合作夥伴為即將到來的天氣做好準備」。

NOAA曝聖嬰現象「5大影響」

上層風速增強，通常會抑制大西洋颶風生成；但較弱風切則會增強東太平洋與中太平洋的熱帶氣旋發展。 美國南部更可能出現多雨天氣，冬季降雨與降雪機率上升。 潮位洪水風險可能增加，特別是美國西岸地區。 海洋生物遷徙改變，暖水物種北移，冷水物種向更北或更深海域移動，影響生長、存活與繁殖。 以往聖嬰事件也曾促使美國西岸有害藻華（藻類大量繁殖）形成。



回到原文

更多鏡報報導

12歲少女參加生日派對…遭「5同學輪流性侵」！嫌犯僅停學1週

子宮藏黑氣要淨化！神棍洗腦訂下「1年1千次KPI」 28歲女星遭逼喝尿、性侵

做完筆錄睡人妻！偵查隊警察DIY問「濕了？」 年薪300萬工程師尪臉綠

懷疑被妻子戴綠帽！彰化男竟趁「小孩做1事」狂偷拍…結局大逆轉