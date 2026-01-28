「超級肥胖」接受切胃繞腸手術 137公斤男成功甩掉一半體重

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭59歲王先生體重高達137.7公斤，BMI逼近50，在醫學臨床上被歸類於極度危險的「超級肥胖」，他不僅飽受高血壓、高血脂之苦，更曾發生心肌梗塞，在陽明交通大學附設醫院評估下，接受「腹腔鏡胃袖狀切除合併腸繞道手術」，成功甩掉一半體重，重新恢復有品質的生活。

陽明交大醫院外科醫師莊富傑說，王先生合併心肌梗塞、慢性阻塞性肺疾病及多處關節退化，單靠意志力減重極為困難，這次採用的術式，結合「胃袖狀切除」限制食量與「腸繞道」減少吸收的雙重優點，對於嚴重肥胖者，不僅減重效果顯著，對血糖與血脂的改善成效也很好。

他說，現今微創技術成熟，手術相關死亡率低於0.5％，能安全有效解決健康危機，王先生術後第1個月，體重就減少16公斤，半年共甩掉50公斤，術後1年從原本137.7公斤降至64公斤，足足減去「半個自己」。

王先生分享，目前體重穩定維持在70公斤，高血壓與高血脂用藥也大幅減量，原本困擾已久的下背痛，也因減壓後能順利進行復健，甚至可以享受跑步樂趣，不再喘不過氣，生活品質大幅躍升。

莊富傑說，代謝手術並非一勞永逸方法，患者術後的自律、飲食調整與定期追蹤，才是確保長久健康的基石，以王先生為例，當身體負擔減輕後，循序漸進加入跑步、重訓等規律運動，不僅能強化心肺功能，更是維持體重不反彈、重獲自信生活的關鍵。

