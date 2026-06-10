超級艱困3選區縣長綠營是否提名？陳培瑜：選對會提名工作還沒有結束

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超級艱困三選區縣長民進黨是否提名？陳培瑜：選對會提名工作還沒有結束。（曾薏蘋攝）

民進黨今召開選對會，民主活水代表陳培瑜會後受訪表示，選對會今通過建議中執會提名竹北市長陳鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，選對會期待下午提名記者會，鄭朝方能提出對新竹縣的夢想還有願景。至於竹北市長人選，縣黨部現在也已經要開始討論。至於目前尚有金、馬、花蓮尚未提名，陳只表示，選對會的正式提名工作還沒有結束。

民進黨今上午召開選對會，陳培瑜會後轉述， 今天下午就會完成新竹縣長鄭朝方提名，大家在會議上是鼓掌一致通過。

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被問到除了鄭朝方人選之外，還有討論到其他縣市？陳培瑜說， 沒有，其實今天還蠻順利地就結束了。後續如果還有一些其他縣市，及外界關心其他縣市的問題，就等後續選對會再討論。

至於澎湖縣因為縣長陳光復身體還在持續治療中，外傳由妻子吳淑瑾代夫出征；不過陳培瑜表示，還在討論當中，大家再稍微等待一下。

由於竹北市長是新竹科學園區所在地，可謂重中之重，鄭朝方提名參選新竹縣長後，留下竹北市長佈局，備受關注；陳培瑜說，竹北市長的提名權還是在縣黨部手上。所以縣黨部現在也已經要開始進行討論了。

他說，相關的擬參選人或者是更有意願的人，大家都還需要諮詢各方的意見，所以也許再給新竹縣黨部一些時間，那後續會儘早跟大家報告。

由於全代會七月份即將召開，目前包括金門、連江還有澎湖，在整個提名的佈局時程上，會內有沒有討論到？陳培瑜說：，今天都還沒有討論到，不過在歷次的選對會，確實有針對金門、馬祖還有花蓮，大家都有一些討論，也有一些地方會把聲音回饋到選對會，縣黨部有更密切的溝通。

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