超級英雄魅力無窮 淘動漫舉辦Jimbo｢蜘蛛人宇宙｣個展

（記者鄭松維∕桃園報導）橫跨DC、Marvel的御用畫師Jimbo Salgado以「蜘蛛人宇宙與他的朋友們？」為題，首次在桃園市桃園區中華路8號桃園動漫文創交流基地「淘動漫」，舉辦個人沉浸式畫展。展期從2月7日至3月22日止，2月7日下午2時進行開幕茶會，桃園市文化局邱正生局長蒞臨指導，動漫界人士近百人與會，共同體驗被百來個蜘蛛人包圍的感覺。

淘動漫舉辦Jimbo｢蜘蛛人宇宙｣個展。（攝影∕記者鄭松維）

Jimbo Salgado是一位活躍於國際漫畫界的美漫漫畫家與插畫藝術家，以精湛的分鏡能力與極具張力的封面構圖聞名。自2010年代正式進入漫畫產業以來，他持續為多家主流出版社創作，逐步建立起鮮明而成熟的個人風格。在其職業生涯中，Jimbo Salgado曾參與DC Comics《Batman Unhinged》的分鏡繪製，為作品奠定強烈敘事節奏與視覺張力。

右上：桃園市文化局邱正生局長。左上：漫畫家Jimbo-Salgado（圖右）。右下：飛魚創意社長陳瑞華。（攝影∕記者鄭松維）

除此之外，他亦為Valiant、IDW、Zenescope、Titan Comics、BOOM！Studios等國際出版社提供封面與插畫創作，展現其跨題材、跨風格的高度適應力。Jimbo Salgado尤其擅長線稿表現與畫面構圖，角色造型充滿力量與戲劇性。他在創作中不斷挑戰畫面尺度與敘事張力，曾創作尺寸達55×17英寸的大型畫作，以宏觀構圖與細膩筆觸並存的方式，展現漫畫藝術的視覺野心與藝術深度。

Jimbo個展打造出豐富的英雄宇宙。（攝影∕記者鄭松維）

除商業漫畫外，他亦長期接受藝術委託（Commission），其作品多以封面形式呈現，深受收藏家與漫畫藝術愛好者青睞。Jimbo Salgado的創作橫跨超級英雄、奇幻、科幻與校園題材，在商業性與藝術性之間取得平衡，持續拓展漫畫藝術於當代視覺文化中的可能性。

Jimbo-Salgado擅長線稿表現與畫面構圖，角色造型充滿力量與戲劇性。（攝影∕記者鄭松維）

Jimbo Salgado於2010年憑藉《蝙蝠俠：精神錯亂》一舉成名，這部作品也成為他最知名的作品！近年來，美漫IP不只在漫畫中持續進化，更跨足電影、影集、電玩，打造出更豐富的英雄宇宙，創作者總能重新詮釋這些經典角色，注入新的議題與情感，讓他們貼近當代、引發共鳴，這不只是商業策略，更是創作力的延伸，當角色能不斷與時俱進，他們的故事，也就永遠不會老去。