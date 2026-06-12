超級財神！SpaceX史上最大IPO 4400員工頓成百萬富翁

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財經中心／林浩博報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下SpaceX透過首次公開募股(IPO)募資750億美元，規模史上最大。不僅馬斯克一躍成為史上首位「兆億富翁」（trillionaire），超過4400名公司的現任與前任員工，也憑手中持股而搖身一變成為百萬富豪。（圖／翻攝自X平台 @AndrewBenson）

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX今（12）日掛牌上市，其憑藉750億美元（約2.4兆台幣）募資金額創下歷來最大規模的IPO紀錄，公司估值也爬升到1.77兆美元的巨獸水準。除了馬斯克身價水漲船高，成為史上首位「兆億富翁」（trillionaire），甚至公司超過4400名前任和現任員工也一夕暴富。

改變世代的財富！4400人一夕成百萬富翁

《紐約時報》報導，如SpaceX上市首日股價大漲，將帶來足以改變世代的巨大財富。根據投資平台Hill.com的分析，超過4400名SpaceX現任與前任員工也將因公司上市，憑藉手中持股而搖身一變成為百萬富豪。當中甚至約有400人資產有望突破1億美元。Hill.com的創辦人班森（Andrew Benson）直言，400人財富達到1億美元門檻，實屬罕見，因為多數上市案僅創辦人會成為億萬富翁，「這說明了所創造的財富有多麼地龐大。」

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這世代的可口可樂上市！ 前員工直呼「運氣太好」

42歲的SpaceX前員工佩蒂特（Gavin Petit）告訴《紐時》，他工作的十年期間，除了每年8萬美元的薪資，公司還獎勵他幾千股的股票。2012年佩蒂特進入SpaceX擔任監督火箭發射的工程師，當時每股僅價值13.80美元，如今上市價卻翻了近九倍，達到135美元。佩蒂特曾變賣部分持股以償還房貸，但他仍保留5萬股股票，其價值足以讓他成為百萬富翁。他忍不住感嘆，這就像是「我這個世代的可口可樂或Google上市」，是如同中樂透的一夕致富事件，並直呼「我運氣太好了，竟然能跟這件事沾上邊」。

37歲的前工程師海斯（Trevor Hise）在SpaceX工作12年，他也在採訪中直呼，自己手中的10萬股公司股票，如今價值已達1350萬美元，「這筆財富的規模簡直誇張到離譜」，而自己也樂得清閒，過起了「半退休」生活。

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