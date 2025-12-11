超級酸！梁文傑：國台辦回應開放臉書超卡 「聽君一席話還是一席話」

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



中共國台辦發言人陳斌華昨（12/10）日於例行記者會被台媒問及「中國是否開放臉書給一般民眾」時，回答支吾其詞，問A答B，影片在網路瘋傳。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，陳斌華一直吞吞吐吐講不出話來，聽君一席話，還是一席話。

內政部近期宣布，因「小紅書」在台沒有法人代表，針對官方阻詐請求「已讀不回」，停止解析一年。陳斌華於昨日例行記者會痛批民進黨「反民主」，不過中央社記者呂佳蓉隨後提問「中國是否開放臉書給一般民眾」時，陳斌華反而支吾其詞，影片在網路上瘋傳。

廣告 廣告

對此，梁文傑強調，這不是針對特定國家的app或軟體，不設兩岸政策與兩岸關係，而是內政部跟警政署針對打詐的措施，卻被對岸刻意塑造成是台灣製造訊息繭房、不讓台灣人了解大陸真相，反而是陳斌華被問及開放臉書時，吞吞吐吐講不出話，「聽君一席話，還是一席話！講半天！」

梁文傑指出，自去（2024）年1月至今（2025）年11月止，涉及小紅書的平台詐騙案有1706件，但政府單位完全無法和小紅書溝通，政府才對此作出處置，相較之下，國內市占率高的Meta、Google或Line平台，台灣警方都能找到對口，要求下架訊息甚至開罰。

更多太報報導

陸委會民調：54%民眾支持未來8年投入1.25兆軍購

公務員赴中探親改限「三等親」內 梁文傑：曾有人藉口「看表妹」鑽漏洞

雙城論壇12/27起舉辦2天1夜 陸委會提醒：聚焦市政交流