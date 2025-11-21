超級電腦排行榜 國網中心晶創26系統Nano4入列

（中央社記者趙敏雅台北21日電）國際超級電腦年會（SC25）日前公布TOP500超級電腦排行榜，國研院今天表示，國網中心建置的晶創26超級電腦系統中的H200架構系統Nano4獲得第29名，為台灣自主建置超級電腦新里程碑，展現台灣人工智慧（AI）國際競爭力。

國研院透過新聞稿指出，晶創26不僅是台灣算力硬體的進化，更是主權AI與技術自主發展的關鍵推手。其中，Nano4實測最佳用電功率為2.214 百萬瓦（MW），最高實測效能（Rmax）為81.55 PFlops ，為目前台灣最快、運算密度最高的超級電腦。

國研院說明，晶創26採用雙重算力架構設計，包括Nano4（H200架構系統），以及最新一代的GB200 NVL72架構節點，兼具通用科學模擬與AI訓練的高效能運算需求。

國研院表示，這次參與TOP500評比的是Nano4，另一套系統NVIDIA GB200 NVL72，則是輝達今年新推出的旗艦級AI運算平台，由國網中心導入，每座搭載多達72顆Blackwell GPU與13.5TB記憶體，具備極高AI訓練效能，展現台灣在先進AI基礎設施布建的前瞻眼光與技術實力。

國研院指出，晶創26將廣泛支援國內學研界與產業界應用，涵蓋生成式AI訓練與推論、氣候模擬、生命科學、半導體研發、智慧製造等關鍵領域，國網中心也將進一步整合其他超級電腦與高速網路系統，打造台灣具延展性、安全性與高速連結的科研算力環境。（編輯：林淑媛）1141121