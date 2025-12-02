三立新聞網 setn.com

超級電腦沈迷看貓片？ Google 1.6萬核心實驗引爆AI革命

三立新聞網

財經中心／廖珪如報導

Google從千台電腦自主吸貓，引爆今日的Gemini 3成就。（圖／AI生成）
Google從千台電腦自主吸貓，引爆今日的Gemini 3成就。（圖／AI生成）

在 ChatGPT 能幫我們寫程式、Midjourney 能畫出絕美圖畫的今天，我們很難想像，僅僅十多年前，人工智慧其實連分辨一隻貓和一隻狗都非常困難。這一切的轉捩點發生在 2012 年，Google 做了一場在當時看來既瘋狂又燒錢的實驗：他們動用了足以模擬小型大腦的超級算力，讓電腦連續看了三天的 YouTube 影片。這場看似「不務正業」的測試，最終不僅讓電腦學會了認貓，更成為引爆現代 AI 革命的奇點。

廣告

自建算力 16,000顆CPU核心

這場實驗由 Google X 實驗室（Google Brain 前身）的傳奇科學家吳恩達（Andrew Ng）與傑夫·迪恩（Jeff Dean）主導。他們心中的大哉問是：「電腦能不能像人類嬰兒一樣，不依靠大人的說教，自己觀察世界並學會認知？」為了驗證這點，他們拋棄了過去依賴人類手寫規則的舊方法，轉而搭建了一個擁有 10 億個連接節點的人工神經網絡。這個龐大的虛擬大腦使用了 1,000 台伺服器，串聯起高達 16,000 顆 CPU 核心。在 GPU 運算尚未普及的當年，這堪稱是史無前例的算力展示。

實驗的方法相當獨特，被稱為「非監督式學習」。研究團隊隨機選取了 1,000 萬張 YouTube 影片的縮圖餵給系統，但關鍵在於，他們完全沒有告訴電腦圖片裡有什麼。沒有標籤寫著「這是貓」或「這是風景」，電腦就像一個被放在電視機前的嬰兒，只能依靠觀察像素之間的關聯性，試圖找出規律。經過整整三天的日夜運算，當科學家檢視神經網絡內部的反應時，奇蹟發生了。

無人指導 AI自主發現貓的概念

數據顯示，這個神經網絡在沒有任何指導的情況下，自行歸納出了一組特定的視覺特徵：尖耳朵、鬍鬚、圓臉。系統中某個特定的神經元，開始對所有擁有這些特徵的圖片產生強烈反應。換句話說，AI 自己發明了「貓」的概念。除此之外，它還無師自通地學會了辨識人臉與人體輪廓。這項技術在當時將影像識別的準確率較先前技術提升了約 70%，震撼了整個學術界與科技圈。

這隻被 Google 電腦「看見」的貓，其歷史意義遠大於實驗本身。它向世界證實了「深度學習（Deep Learning）」是一條可行的道路：只要算力夠強、數據夠多、神經網絡夠深，機器就能展現出驚人的自我學習能力。這場實驗直接促使 Google 從「搜尋優先」轉型為「AI 優先」的公司，並開始研發專用的 TPU 晶片來取代效率較低的 CPU。如果沒有當年那 1.6 萬核心的瘋狂運轉，我們今天所使用的各種生成式 AI 服務，恐怕還遙遙無期。

市場趨勢與受惠股分析

回顧這場實驗，最關鍵的產業啟示在於算力架構的典範轉移。當年 Google 使用 16,000 顆通用 CPU 核心來進行訓練，雖然成功但效率極低且極其耗能，這直接確立了後來 AI 硬體必須走向「客製化」與「專用化」的趨勢。隨著 AI 從單純的影像辨識進化到如今的多模態生成，模型參數量呈現指數級暴增，傳統通用的 GPU 雖然強大，但雲端巨頭為了追求極致的效能功耗比與降低對單一供應商的依賴，正加速轉向自研 ASIC（特定應用積體電路）。Google 的 TPU、AWS 的 Trainium 以及 Meta 的 MTIA 晶片，正是當年那場實驗邏輯的延續與升級，這股「客製化晶片」浪潮將是未來三至五年的硬體主旋律。

在這個趨勢下，博通 Broadcom (AVGO) 扮演著不可或缺的角色。作為 Google TPU 長期以來的核心設計合作夥伴，博通擁有強大的 SerDes 技術與網通專利，協助 Google 將自研晶片透過高速傳輸串聯成巨大的運算叢集。隨著 Google 為了訓練更強大的 Gemini 模型而持續擴建資料中心，博通在客製化 AI 晶片（ASIC）的營收佔比將顯著提升，成為這波自研晶片趨勢下的最大受惠者之一。而這一切的實踐者則是 台積電 (2330)，無論是 Google 的 TPU 還是博通的設計，最終都必須依賴台積電的先進製程與 CoWoS 先進封裝技術才能落地。台積電不僅是製造商，更是 AI 算力能否持續突破摩爾定律物理極限的關鍵守門員。

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）與摩根大通（J.P. Morgan）近期的半導體產業報告指出，雖然 NVIDIA 的 GPU 仍佔據市場主導地位，但雲端服務供應商（CSP）的資本支出正出現結構性變化。法人預估，CSP 大廠在客製化 ASIC 的投資年複合成長率將高於通用 GPU，特別是針對特定模型（如推薦系統或特定多模態任務）的優化需求大增。分析師認為，博通憑藉其在高階 ASIC 設計的護城河，其 AI 相關營收在未來兩年有望翻倍；而台積電因掌握 CoWoS 產能的定價權，將持續受惠於這場從「通用算力」轉向「專用算力」的軍備競賽，獲利結構將進一步優化。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
南韓也拿到關稅不疊加！ 台灣公布時程曝
開盤／輝達收紅領科技股衝了！ 台積電漲25元
台積退休大將英特爾任職傳美方介入？ 龔明鑫發聲了！

其他人也在看

特斯拉最新版自動駕駛》曹興誠有感而發AI自駕時代已經到來　亦透露google早期TPU就很強

特斯拉最新版自動駕駛》曹興誠有感而發AI自駕時代已經到來　亦透露google早期TPU就很強

台灣外有中共機艦騷擾，局勢可謂風雨飄搖，可能很多人沒有注意，一場劃時代的汽車工...

信傳媒 ・ 1 天前11

{影)升空畫面曝光！「齊柏林衛星」隨獵鷹九號奔向太空　SpaceX兩句話讓台灣團隊瞬間淚崩

[Newtalk新聞] 台灣首個自製衛星星系福衛八號的首顆衛星「齊柏林衛星」，於11月29日凌晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。國家太空中心 TASA今日對外公布記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的影片，TASA指出，影片中SpaceX人員在衛星脫離時宣告「FS-8A入軌確認」(FORMOSAT-8A deployed confirmed) 並祝福「祝有個美好旅程」的即時語音，不僅是研發團隊最期待的訊息，也見證了台灣太空產業邁入自製星系的新里程。 這個由國家太空中心(TASA)今日對外公布的影片，完整記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的旅程，畫面涵蓋從火箭升空倒數、點火發射、第一節穩穩回收，直至最終衛星順利入軌的過程。SpaceX人員說出了所有研發人員最期待聽見的訊息：「FORMOSAT-8A deployed confirmed」(FS-8A入軌確認)，隨後更補上一句「We wish you well on your journey」(祝FS-8A有個美好旅程！)，這段來自SpaceX的即時語音，見證了任務執行辛苦的成果，也讓國家太空中心工作人員在該文留言

新頭殼 ・ 21 小時前發起對話
中研院精進YOLO物件辨識 技術全球最快、隱私零外洩

中研院精進YOLO物件辨識 技術全球最快、隱私零外洩

電腦物件辨識技術YOLO（You Only Look Once），雖為美國學者Joseph Redmon發明，但在其退出開發後，則由我國中研院學者廖弘源、王建堯等人將系統不斷精進創新，迄今已成為全球最快、最精準的物件辨識技術，王建堯說，未來YOLO的應用不只在現有的在交通、醫療等面向，更可用於太空資料分析、分子生物研究等，協助人類進行更深層的研究。

中時新聞網 ・ 1 天前發起對話
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物　生前暴瘦照曝

于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物　生前暴瘦照曝

中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前227

冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗

台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法

自由時報 ・ 1 天前11

台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼

泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。

中時財經即時 ・ 4 小時前12
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。

中天新聞網 ・ 4 小時前87
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強

藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強

2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前41
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱　陸媒駁「假的」：彩排過程

濱崎步演唱會取消無觀眾照唱　陸媒駁「假的」：彩排過程

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。

中時新聞網 ・ 6 小時前126
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前19
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓

晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓

在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前20
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。

民視 ・ 20 小時前4
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華

中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華

生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。

民視 ・ 6 小時前350
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」

高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」

2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。

中時新聞網 ・ 19 小時前54
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！　套現逾11億元

郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！　套現逾11億元

鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4

中廣新聞網 ・ 9 小時前61
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前發起對話
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房

父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房

現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前30
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆

大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆

大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆

EBC東森新聞 ・ 3 小時前發起對話
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生

50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生

「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！

幸福熟齡 ・ 5 小時前2
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻

認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻

前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......

風傳媒 ・ 13 小時前168