超級電腦沈迷看貓片？ Google 1.6萬核心實驗引爆AI革命
財經中心／廖珪如報導
在 ChatGPT 能幫我們寫程式、Midjourney 能畫出絕美圖畫的今天，我們很難想像，僅僅十多年前，人工智慧其實連分辨一隻貓和一隻狗都非常困難。這一切的轉捩點發生在 2012 年，Google 做了一場在當時看來既瘋狂又燒錢的實驗：他們動用了足以模擬小型大腦的超級算力，讓電腦連續看了三天的 YouTube 影片。這場看似「不務正業」的測試，最終不僅讓電腦學會了認貓，更成為引爆現代 AI 革命的奇點。
自建算力 16,000顆CPU核心
這場實驗由 Google X 實驗室（Google Brain 前身）的傳奇科學家吳恩達（Andrew Ng）與傑夫·迪恩（Jeff Dean）主導。他們心中的大哉問是：「電腦能不能像人類嬰兒一樣，不依靠大人的說教，自己觀察世界並學會認知？」為了驗證這點，他們拋棄了過去依賴人類手寫規則的舊方法，轉而搭建了一個擁有 10 億個連接節點的人工神經網絡。這個龐大的虛擬大腦使用了 1,000 台伺服器，串聯起高達 16,000 顆 CPU 核心。在 GPU 運算尚未普及的當年，這堪稱是史無前例的算力展示。
實驗的方法相當獨特，被稱為「非監督式學習」。研究團隊隨機選取了 1,000 萬張 YouTube 影片的縮圖餵給系統，但關鍵在於，他們完全沒有告訴電腦圖片裡有什麼。沒有標籤寫著「這是貓」或「這是風景」，電腦就像一個被放在電視機前的嬰兒，只能依靠觀察像素之間的關聯性，試圖找出規律。經過整整三天的日夜運算，當科學家檢視神經網絡內部的反應時，奇蹟發生了。
無人指導 AI自主發現貓的概念
數據顯示，這個神經網絡在沒有任何指導的情況下，自行歸納出了一組特定的視覺特徵：尖耳朵、鬍鬚、圓臉。系統中某個特定的神經元，開始對所有擁有這些特徵的圖片產生強烈反應。換句話說，AI 自己發明了「貓」的概念。除此之外，它還無師自通地學會了辨識人臉與人體輪廓。這項技術在當時將影像識別的準確率較先前技術提升了約 70%，震撼了整個學術界與科技圈。
這隻被 Google 電腦「看見」的貓，其歷史意義遠大於實驗本身。它向世界證實了「深度學習（Deep Learning）」是一條可行的道路：只要算力夠強、數據夠多、神經網絡夠深，機器就能展現出驚人的自我學習能力。這場實驗直接促使 Google 從「搜尋優先」轉型為「AI 優先」的公司，並開始研發專用的 TPU 晶片來取代效率較低的 CPU。如果沒有當年那 1.6 萬核心的瘋狂運轉，我們今天所使用的各種生成式 AI 服務，恐怕還遙遙無期。
市場趨勢與受惠股分析
回顧這場實驗，最關鍵的產業啟示在於算力架構的典範轉移。當年 Google 使用 16,000 顆通用 CPU 核心來進行訓練，雖然成功但效率極低且極其耗能，這直接確立了後來 AI 硬體必須走向「客製化」與「專用化」的趨勢。隨著 AI 從單純的影像辨識進化到如今的多模態生成，模型參數量呈現指數級暴增，傳統通用的 GPU 雖然強大，但雲端巨頭為了追求極致的效能功耗比與降低對單一供應商的依賴，正加速轉向自研 ASIC（特定應用積體電路）。Google 的 TPU、AWS 的 Trainium 以及 Meta 的 MTIA 晶片，正是當年那場實驗邏輯的延續與升級，這股「客製化晶片」浪潮將是未來三至五年的硬體主旋律。
在這個趨勢下，博通 Broadcom (AVGO) 扮演著不可或缺的角色。作為 Google TPU 長期以來的核心設計合作夥伴，博通擁有強大的 SerDes 技術與網通專利，協助 Google 將自研晶片透過高速傳輸串聯成巨大的運算叢集。隨著 Google 為了訓練更強大的 Gemini 模型而持續擴建資料中心，博通在客製化 AI 晶片（ASIC）的營收佔比將顯著提升，成為這波自研晶片趨勢下的最大受惠者之一。而這一切的實踐者則是 台積電 (2330)，無論是 Google 的 TPU 還是博通的設計，最終都必須依賴台積電的先進製程與 CoWoS 先進封裝技術才能落地。台積電不僅是製造商，更是 AI 算力能否持續突破摩爾定律物理極限的關鍵守門員。
根據摩根士丹利（Morgan Stanley）與摩根大通（J.P. Morgan）近期的半導體產業報告指出，雖然 NVIDIA 的 GPU 仍佔據市場主導地位，但雲端服務供應商（CSP）的資本支出正出現結構性變化。法人預估，CSP 大廠在客製化 ASIC 的投資年複合成長率將高於通用 GPU，特別是針對特定模型（如推薦系統或特定多模態任務）的優化需求大增。分析師認為，博通憑藉其在高階 ASIC 設計的護城河，其 AI 相關營收在未來兩年有望翻倍；而台積電因掌握 CoWoS 產能的定價權，將持續受惠於這場從「通用算力」轉向「專用算力」的軍備競賽，獲利結構將進一步優化。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
南韓也拿到關稅不疊加！ 台灣公布時程曝
開盤／輝達收紅領科技股衝了！ 台積電漲25元
台積退休大將英特爾任職傳美方介入？ 龔明鑫發聲了！
其他人也在看
特斯拉最新版自動駕駛》曹興誠有感而發AI自駕時代已經到來 亦透露google早期TPU就很強
台灣外有中共機艦騷擾，局勢可謂風雨飄搖，可能很多人沒有注意，一場劃時代的汽車工...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 11
{影)升空畫面曝光！「齊柏林衛星」隨獵鷹九號奔向太空 SpaceX兩句話讓台灣團隊瞬間淚崩
[Newtalk新聞] 台灣首個自製衛星星系福衛八號的首顆衛星「齊柏林衛星」，於11月29日凌晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。國家太空中心 TASA今日對外公布記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的影片，TASA指出，影片中SpaceX人員在衛星脫離時宣告「FS-8A入軌確認」(FORMOSAT-8A deployed confirmed) 並祝福「祝有個美好旅程」的即時語音，不僅是研發團隊最期待的訊息，也見證了台灣太空產業邁入自製星系的新里程。 這個由國家太空中心(TASA)今日對外公布的影片，完整記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的旅程，畫面涵蓋從火箭升空倒數、點火發射、第一節穩穩回收，直至最終衛星順利入軌的過程。SpaceX人員說出了所有研發人員最期待聽見的訊息：「FORMOSAT-8A deployed confirmed」(FS-8A入軌確認)，隨後更補上一句「We wish you well on your journey」(祝FS-8A有個美好旅程！)，這段來自SpaceX的即時語音，見證了任務執行辛苦的成果，也讓國家太空中心工作人員在該文留言新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
中研院精進YOLO物件辨識 技術全球最快、隱私零外洩
電腦物件辨識技術YOLO（You Only Look Once），雖為美國學者Joseph Redmon發明，但在其退出開發後，則由我國中研院學者廖弘源、王建堯等人將系統不斷精進創新，迄今已成為全球最快、最精準的物件辨識技術，王建堯說，未來YOLO的應用不只在現有的在交通、醫療等面向，更可用於太空資料分析、分子生物研究等，協助人類進行更深層的研究。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 227
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 12
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 87
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 41
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 126
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 20
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 20 小時前 ・ 4
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 6 小時前 ・ 350
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 54
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 61
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 5 小時前 ・ 2
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 168