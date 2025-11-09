超級颱風鳳凰撲向呂宋 台灣示範農場啟動防颱機制

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）颱風「鳳凰」撲向菲律賓呂宋島，台灣示範農場位於颱風直擊路徑，已全面啟動防颱機制。台灣技術團團長李泰昌表示，優先保障員工人身安全，並全力降低農作物損害。

台灣示範農場座落於丹轆省（Tarlac Province）省會丹轆市（Tarlac City）郊區，佔地約5公頃，由台灣駐菲律賓技術團於2023年12月啟用，引進台灣農業設施，輔導週邊農民提升產量與收入。

「鳳凰」正撲向呂宋島東岸，預料今晚登陸後橫越呂宋島。丹轆省就位在移動路徑上，截至下午3時已處於第2高的4號颱風警報狀態，意味著未來12小時內的風速介於每小時118至184公里。

廣告 廣告

李泰昌今天接受中央社電話訪問時說，人員安全為優先考量，現已暫停農場作業，僅留必要人員待命。

他說，技術團已事先完成防颱準備，首先確保高階溫室結構安全，「我們已把溫室側卷簾全部放下，讓內部形成密閉狀態。溫室本身採抗颱設計，只要能避免強風灌入，就能大幅減少損壞風險。」

在露天田區，技術團也為苦瓜、絲瓜、小白菜、蔥、秋葵與茄子等農作物架設「水平式防風網」，以減輕強風直接衝擊。不過李泰昌坦言，若風勢過強，農網仍有被掀開的可能，無法完全排除農作物受損的風險。

雖然這次可能面臨強風雨的挑戰，但技術團過去2年已累積防災經驗。李泰昌說，過去颱風影響不大，反而是淹水困擾較多。

為此，技術團設置了防倒灌排水系統，防止外部淹水流入農場；農場內也設有滯洪池，在暴雨時暫時蓄水，等天氣轉晴後排出。

菲律賓天氣炎熱，每年平均遭遇20場颱風，示範農場已導入多項台灣抗災農業技術，例如溫網室設計，並向菲律賓農民推廣耐熱、耐淹水農作物品種，提升農業氣候韌性。

廣告 廣告

「我們採用台灣農友種苗的品種，通常種植在寒冷天地的花椰菜和彩色甜椒，也能在攝氏35至36度下正常生長；秋葵和茄子則具耐淹特性，只要積水在一兩天內排出，就不會受到太大的影響。。」

李泰昌說，上午10時左右，丹轆省已開始出現間歇性強風與降雨，現正嚴陣以待，減少災損。（編輯：韋樞）1141109