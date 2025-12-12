超級食物中有毒！她每天吃「4物」養生 竟東痛西痛、睡不好

生活中心／倪譽瑋報導

健康書籍中提到，有女子每天吃杏仁、黑豆等養生食物，結果攝取大量草酸，導致頭痛、背痛、睡不好等。（示意圖／資料照）

太追求養生也不好！營養師李婉萍發文分享，書籍《超級食物裡的毒》談到「草酸敏感」該物質少量攝取沒問題，但吃太多就會與礦物質結合、干擾吸收，甚至破壞細胞功能，長期吃高草酸食物，可能導致頻尿、關節腫痛等。要吃黑豆、杏仁、菠菜補營養可以，但「吃得多」不代表「吃得對」，有時候觀察不適訊號、改變食物組合，也許身體會輕鬆許多。

女子每天吃高草酸食物 痠痛又睡不好

李婉萍引述書籍《超級食物裡的毒》，內容提及一位患者，她頭痛、背痛、膝蓋痛、行動困難、睡不好，但飲食卻很養生，每天吃杏仁、地瓜、黑豆、黑胡椒等，其實這些在大眾眼中看似「健康」的食物，都含有高草酸；少量吃沒問題，但對某些體質來說「吃太多就像在身體裡慢慢堆小石頭，跟礦物質黏在一起」，最後讓細胞、關節、腎臟都不開心。

身體健康容易受高草酸影響的族群有，飲食中鈣攝取偏低、經常吃豆類或全穀等容易刺激腸胃的食物、糖尿病或腎結石家族史的人。

超級食物養生 營養師建議「換著吃」

須留意飲食中的草酸，但也不必拒吃這些食物，而是「換著吃」，例如菠菜、甜菜葉，偶爾換成羅蔓、生菜沙拉；常吃地瓜的人，改成南瓜；每天一大把杏仁，改成少量南瓜子或夏威夷豆；重口味族可以用百里香、迷迭香，取代每餐都狂灑黑胡椒。

李婉萍也提醒，「很用力在養生」的朋友注意別「太認真健康」，像是天天吃地瓜、杏仁、黑豆，飲料只敢喝無糖豆漿等，最後反而吃得越養生，身體卻越不對勁，出現關節痛、腸胃脹等，這時建議可換食物的組合「不是硬性追求完美菜單；而是願意聽身體說話」也許經調適後，能讓狀況改善。

菠菜禁忌？怎麼吃能防結石？

上述提到的菠菜草酸，除了減少吃的量，也可「同時攝取鈣質」避免吸收太多，過去衛福部國健署曾說明，草酸鈣結石的主因，是高草酸血症所導致，長期攝取過量含有草酸的食物，其被身體吸收，漸漸堆成結石。要減少身體吸收草酸，建議可攝取鈣質。

國健署以「菠菜豆腐湯」為例，它其實不會引起身體結石問題，菠菜的草酸、豆腐分解出的鈣質，兩者在腸道結合成草酸鈣，草酸鈣不會被腸道吸收，而是形成糞石後隨著糞便排出。

資料來源：李婉萍營養師、國健署

