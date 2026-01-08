超級食物回歸！每天吃蛋竟能減壓抗老 專家示警：配「這食材」恐破功

生活中心／綜合報導

營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。（示意圖／pixabay）

美國健康網站《Prevention》近期刊登營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）的實測報告。她連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。馬納克指出，雞蛋富含優質蛋白質及膽鹼，且適量攝取並不會顯著增加健康成人的心血管風險，但建議特殊族群仍需諮詢醫師。

為了驗證美國心臟協會關於「健康成年人每日可吃一顆全蛋」的建議，馬納克展開了一項為期一週的飲食實驗。她採取多樣化的烹調方式，包括預先煮好水煮蛋存放冰箱、早餐吃炒蛋，甚至將雞蛋加入拉麵中。一週後，馬納克分享了最顯著的生理感受：首先是整天的精力變得更為充沛，其次是飢餓感明顯減輕。她認為這歸功於雞蛋提供的高品質蛋白質，且在過程中完全沒有出現任何消化不適。

除了生理上的益處，馬納克還發現了一個意想不到的心理優勢，就是日常壓力顯著減輕。由於冰箱隨時備有雞蛋這種無需解凍、無需醃製的優質食材，大幅簡化了備餐流程。無論是煮湯或做沙拉，都能快速補充蛋白質，這種便利性有效減少了「下一餐吃什麼」的決策疲勞（Decision Fatigue），讓飲食生活變得更加輕鬆自然。

報告進一步分析雞蛋的營養價值。一顆雞蛋約含6克蛋白質，其胺基酸評分極高，是維持肌肉健康的關鍵。此外，蛋黃常被誤解，但其實富含90%美國人攝取不足的「膽鹼（Choline）」，這對大腦記憶力與情緒穩定至關重要。同時，蛋黃中的葉黃素（Lutein）與玉米黃素（Zeaxanthin）能積累於視網膜，抵抗藍光傷害，降低老年性黃斑部病變風險。

針對大眾擔憂的膽固醇問題，馬納克強調，現代研究顯示飲食中的膽固醇對血液膽固醇影響微乎其微，甚至有助提升體內的好膽固醇（HDL）。然而，她也提醒，對雞蛋過敏者應避免食用；患有糖尿病或心臟病風險者，則應諮詢醫師建議。最重要的是，應避免將雞蛋與培根、香腸等高脂加工肉品搭配，並留意烘焙食品中隱藏的雞蛋含量，以免在不知不覺中攝取過量。

馬納克總結，若無特殊健康禁忌，每天一顆雞蛋是安全且高CP值的健康投資。它能以低廉成本提供關鍵營養，只要注意烹調方式與整體飲食均衡，雞蛋絕對是餐桌上不可或缺的營養寶庫。

