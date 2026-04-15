超級食物「藍莓」怎麼洗？名醫曝「2原則」：否則吃進農藥

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記者施春美／台北報導

藍莓富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」，如何正確清洗，向來備受關注。醫師劉博仁表示，市售藍莓偶爾會出現農藥殘留超標，目前最安全、最簡單的方式為「清水沖洗加上輕揉藍莓。」

醫師劉博仁在其網站表示，藍莓富含花青素與多酚、維生素C、維生素K等，具有巨大的抗氧化、抗發炎等健康效益，適合天天吃。許多研究指出，藍莓能降血壓、改善血管內皮功能、減少慢性發炎、增加胰島素敏感度，同時能保護大腦功能。

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至於市售是否有農藥、需要擔心嗎？劉博仁表示，參考國內食藥署近年的進口抽驗資料，藍莓偶有農藥殘留，但不是高殘留率水果，只要清洗正確，風險就會大幅下降。

劉博仁表示，正確清洗藍莓的方式如下：

1. 清水沖洗30–60秒，同時輕輕搓動藍莓，帶走表面的髒污與農藥。

2.使用濾網讓藍莓滾動更徹底。

3. 不建議長時間浸泡於鹽水、醋水、小蘇打。

研究顯示，效果有限，且可能損壞藍莓本身。

4. 吃前再洗，不要提前洗完放冰箱

藍莓表皮脆弱，先洗會更容易發黴。

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