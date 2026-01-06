超罕見改造手槍曝！仿iPhone、卡片盒外型「可填2彈」展開秒變奪命殺器

記者陳弘逸／台南報導

台南警方溯源2024年的槍砲案，竟查獲外型乍看為「薄型卡片盒」及外型如「iPhone」手機的摺疊改造手槍。（圖／翻攝畫面）

台南警方溯源2024年的槍砲案，竟查獲外型乍看為「薄型卡片盒」及外型如「iPhone」手機的摺疊改造手槍，不僅外型罕見，可裝填2發子彈，具殺傷力，且便於攜帶及偽裝。另逮捕2名持槍的嫌犯，警詢後，依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台南地檢署偵辦，後續將持續深入追查槍枝來源及流向。

查扣的改造手槍外型仿「薄型卡片盒」可填裝子彈具有殺傷力。（圖／翻攝畫面）

據悉，44歲陳姓男子因持有外型如「iPhone」手機的改造手槍，去年底遭警方查獲，該槍不僅樣貌奇特，也相當罕見，將槍摺疊展開，具有板機、彈室、撞針等完整槍枝結構，且具有殺傷力。

廣告 廣告

警方擴大追查，又逮48歲官姓男子，他同樣持有類似的「摺疊手機造型改造槍」，疑自行改造藉此轉售牟利。

外型如「iPhone」手機的摺疊改造手槍，展開即可使用。（圖／翻攝畫面）

此案分別查扣，1把非制式卡片型手槍、1把手機型手槍、2顆霰彈槍子彈；兩把查扣槍枝為罕見的微型槍枝，外型乍看為「薄型卡片盒」及外型如「iPhone」手機，經摺疊展開後即變成手槍，可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝。

警詢後，將陳男、官男依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台南地檢署偵辦，後續將持續深入追查槍枝來源及流向。

更多三立新聞網報導

好友女兒睡不好傳「陽性甘露」把她全身摸透…神棍告誡：不修行會當尼姑

談完公事走太近…遭老公警告！他不當一回事「強摟人妻」險被抓去關

假投資騙走61萬血汗錢…囂張詐欺犯法庭拍桌、怒嗆檢察官：把我銬起來！

最壞身教！送女兒上學…爸爸被按喇叭「暴走打人」倒楣騎士被打到滿臉傷

