超美女歌手蔡淳佳出道25周年開唱！一開場就暴哭「我還在舞台上⋯」

蔡淳佳。（圖／Joi Music / 淳萃文化）

蔡淳佳日前遠赴廣州，啟動「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」首站，當天不只一次唱滿23首經典曲目，11月17日剛好也是她正式出道滿25年的日子，現場氣氛嗨到宛如跨年。演出從〈兩個人間〉微電影揭開序幕，一路熱到〈掌聲響起〉收尾，正式段落兩小時、再加碼半小時給粉絲合影，歌迷黏在舞台前完全走不開，廣州站瞬間化身「終極寵粉場」。

她一出場就激動得講不下去，哽咽說：「今天剛好是我出道日⋯⋯一晃眼25年，我還在舞台上唱給你們聽。」台下尖叫直接炸開。更讓人驚訝的是，竟然有粉絲追她十幾、二十年，卻是第一次看到本尊，狂喊「本人太美了吧！」蔡淳佳聽了也紅著眼眶，直說能跟歌迷一起走到現在，「非常珍惜」。

廣告 廣告

本以為情緒告一段落，她下一秒卻立刻切換成「新加坡老師」模式，現場開起 Singlish 教學課：「來，大家跟我念：STEADY bom pi pi！」並補充這句的意思是「很屌、超厲害」。歌迷學得超投入，喊到破音、笑到彎腰，整個場館瞬間變成「新加坡語言速成班」，連燈光師都忍不住偷笑，氣氛完全炸裂。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導