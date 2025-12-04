超美紀念品「台北窗花磁鐵」新上市 5款主題融入台北代表景點

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市政府推出全新款城市紀念品「台北窗花磁鐵」系列，以台北街巷常見的「窗花」圖案，結合台北市代表性景點，推出兼具文化美感與實用性的五款特色磁鐵，包括「城南（杜鵑花 × 貓空纜車）」、「城西（台灣藍鵲 × 北門）」、「城西慶典（戎克船 × 大稻埕煙火）」、「東區（台北流行音樂中心 × 自行車）」、「北區（新北投車站 × 溫泉）」等主題。即日起在台北市政大樓熊讚辦公室及台北禮好網站等多處通路販售，每個售價399元。

觀傳局表示，磁鐵兼具輕巧便利與實用性，一直是旅客最常購買的紀念品之一，本次以台北街巷常見的窗花圖案，融入城市地標與文化風景，打造具設計性、文化性與實用性的「台北城市紀念品」。五款「台北窗花磁鐵」，包含城南款以台北市市花「杜鵑花」搭配俯瞰城市景致的「貓空纜車」，呈現城南風光與自然交織的浪漫；城西款以「台灣藍鵲」及歷史地標「北門」，呈現建築記憶與城市生態並存的獨特氣質。

而城西慶典款以承載歷史的「戎克船」與繽紛奪目的「大稻埕煙火」，交織成復古與慶典感兼具的畫面；東區以「台北流行音樂中心」的線條，搭配穿梭街區轉動的「自行車」，象徵東區活力、創意與城市律動感；北區款則以「新北投車站」與繚繞白霧的「溫泉」意象打造療癒氛圍，呈現溫潤、悠閒與人文自然共存的療癒旅程，每款磁鐵都是極具台北城市意象及文化創意。

觀傳局說，「台北窗花磁鐵」運用手工入色與鍍金工藝，為台灣在地製作產品，且背面採強磁設計，提升使用便利性，旅客購買除可做為旅遊回憶外，也能廣泛應用於生活與工作空間，例如用於固定便條或作為辦公桌與冰箱上的小型裝飾等，讓每一次使用都成為欣賞臺北城市特色的小確幸，無論收藏、自用、送人都適宜。

「台北窗花磁鐵」已正式開賣，每個售價399元，市民與旅客可以前往熊讚辦公室（台北市市府路１號西大門入口左側）或台北禮好網站選購，PINKOI網站、賽先生科學工廠（台北華山1914文化創意店、科教館店、誠品生活松菸店、三創生活）等也將陸續上架。

