超美花卉展進駐北中高 通勤路變成幸福花道

為了擴大民眾認識國產花卉與應用情境，拓展花卉多元消費市場，以強化產業韌性，農業部農糧署輔導花卉產業公協會在臺北、臺中、高雄的主要交通節點推出「花卉城市・幸福出發」公共場域布展活動，透過蝴蝶蘭、火鶴等國產花卉以沉浸式展示與互動遊戲，鼓勵民眾融入花卉日常生活、感受花花世界的幸福。

農業部農糧署署長姚士源表示，雖然我國花卉產業受到美國關稅影響，會帶來國內花卉產業的衝擊，但是為了強化整體競爭力，將持續推動建構新興銷售通路、花卉啟蒙課程及舉辦大型國際花展等活動，先從國內行銷、促銷的開始，幫這些業者把花卉推廣到民眾的生活，至於國外則先以巴西、印度等國家為主，也不放棄美國市場，盡量將蘭花分流，賣到日本、荷蘭、加拿大等地。

廣告 廣告

姚士源署長表示，公共布展活動自即日起舉辦至12月2日，在臺北、臺中及高雄主要交通節點接力展出共9場次，且都辦在捷運，因為往來人流多。姚士源署長指出，民眾經過時可停下腳步欣賞捷運的花卉布置，讓他們在快速的城市中也能放慢步伐。

農糧署表示，多元管道拓展內需市場推動「用花成習慣、生活更幸福」的理念，讓國人更輕鬆、更頻繁地在生活中親近花卉、使用花卉，一同感受花卉帶來的幸福力量。